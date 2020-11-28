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Mevlüt Özdemir toprağa verildi

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ‘in Babası Mevlüt Özdemir Şeyhadil Mezarlığı ikinci kısımda kılınan cenaze namazından sonra dualarla toprağa verildi.

Mevlüt Özdemir toprağa verildi

Mevlüt Özdemir toprağa verildi

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir ‘in Babası Mevlüt Özdemir Şeyhadil Mezarlığı ikinci kısımda kılınan cenaze namazından sonra dualarla toprağa verildi.

28 Kasım 2020 Cumartesi 13:56
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Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç'in cenaze namazını kıldırdığı Mevlüt Özdemir , bir süreden beri tedavi görüyordu. Özdemir önceki gün gece evinde vefat etti.

28 Kasım 2020 Cumartesi günü saat 11: 00'de Kahramanmaraş Merkez Şeyhadil Mezarlığı 2. Kısımda kılınan cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.

Cenazeye : Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Cihat Sezal, İmran Kılıç, MHP Milletvekili Sefer Aycan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, İyi Parti İl Başkanı Ahmet Çabukel, Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara, Dulkadiroğlu ilçe Başkanı Şahin Avşaroğlu , Ak Parti önceki dönem İl başkanı Ömer Oruç Bilal Depgici, eski belediye başkanlarından Mustafa Poyraz, partililer, belediye meclis üyeleri, İşadamları, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda yakını katıldı.

Babaya son görev : Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, babasının tabutuna böyle omuz vererek son görevini yerine getirdi.

,İl Müftüsü Celal Sürgeç cenaze namazını kıldırdı.

Son Güncelleme: 28.11.2020 17:03
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