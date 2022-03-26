Mezopotamya Fuarı’nda Kahramanmaraş’a yoğun ilgi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır Valiliği ev sahipliğinde Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nda yerini aldı. Mezopotamya’nın tarih, kültür, doğa, yaban hayatı ve lezzetleriyle öne çıkması, insanlık tarihinin başlangıcına şahit olan bu özel toprakların benzersiz bir turizm destinasyonu olarak benimsenmesi amacıyla düzenlenen fuara 16 ülkeden 30 şehir katıldı. Fuarda Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan gastronomi ve turizm standına hem yerli hem de yabancı turistler adeta akın etti. Kahramanmaraş’a ait 100’e yakın yöresel lezzetin sergilendiği stantta şifa kaynağı olarak adından sıkça söz ettiren Maraş Paçası ve dünyaca ünlü Maraş Dondurması misafirlerin ilgi odağı oldu. Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetlerinin, geleneksel el sanatlarından bakır ve ahşap ürünlerin, çarıkların, Kültür Yayınları’nın yer aldığı standı ziyaret edenler arasında Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve TURSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya da yer aldı.

Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Yerli ve yabancı misafirlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen fuarda kurulan Kahramanmaraş standında sömelek köfte, havuçlu pilav, ekşili aya sulusu, et kabağı sulusu, içli köfte, mimbar, kuru dolmalar, havuç ekşilemesi, Maraş Çemeni, tirşik çorbası, tarhana çorbası ve kırma tatlısı gibi pek çok yöresel lezzet misafirlere tanıtıldı ve ikram edildi. Ayrıca tescilli ürünlerimizden olan Maraş Çöreği, Parmak Peynir, Maraş Biberi ve Maraş Tarhanası da stantta yerini aldı.

Dostluk İlişkilerimizi Daha Da Geliştireceğiz

Fuarda kurulan Kahramanmaraş standını ziyaret eden Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “Şehrimizde düzenlenen 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’na katılım sağladıkları için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e ve ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş bölgemizin çok önemli şehirlerinden bir tanesi. İnşallah Kahramanmaraş – Diyarbakır dostluğunu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.