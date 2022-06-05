MHP ‘Adım Adım 2023’ toplantısı Afşin’de yapıldı

Programa MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, MHP İlçe Başkanı Süleyman Aycan, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Ak Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, muhtarlar ve davetliler katıldı.

İstiklal Marşı, saygı duruşu ve Kurna tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan MHP Afşin İlçe Başkanı Süleyman Aycan, 2023 seçimlerinde Zillet İttifakını sandığa gömeceklerini söyledi.

‘Genel başkanımızın sözü sözümüzdür, yolu yolumuzdur’ diyen Aycan;

“Türk dünyasının Bilge lideri Türkmen beyimizin, Genel başkanımızın, Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatları ile ülke genelinde başlatılan ‘Adım Adım 2023 ilçe ilçe anlatma ve aydınlatma’ programına hoş geldiniz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan beyefendidir. Genel başkanımızın sözü sözümüzdür, yolu yolumuzdur.

Afşin MHP ilçe teşkilatı olarak liderimizin talimatıyla sahalardayız. Bu kapsamda Cumhur ittifakı ruhuyla Afşin'de gerek halkımızla gerek kamu kurum ve kuruluşlarıyla iç içe ve elele, gönül gönüle hedef 2023 diyoruz. 2023 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar ezici bir çoğunlukla cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Bu seçimlerde partimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha güçlü olarak göreceğiz. Sahtekarlarını yapmış olduğu anketlere, FETÖ'cülerin düzmece kamuoyu oluşturmasına inat gerekli cevabı sandıkta vereceğiz, Zillet ittifakını sandığa gömeceğiz.

Buradan sesleniyorum, PKK'ya, PKK yandaşlarına; bizim safımız devletten yanadır, millettir, gerisi teferruattır.” Şeklinde konuştu.

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Gezi olayları, 7 Temmuz ve 1 Kasım seçimleri ile 15 Temmuz hain darbe girişimini anımsatarak Cumhur İttifakı ruhunun nasıl başladığını anlattı. Cumhur İttifakının son seçimlerde Kahramanmaraş merkez ve 10 ilçesinde Belediye başkanlıklarını alarak Türkiye genelinde büyük bir başarı yakaladığını kaydeden Doğan şunları söyledi;

“Daha bundan önce belediye seçimlerinde Cumhur ittifakı olarak Afşin'de seçime girdik, daha önce de Sayın Cumhurbaşkanımızı ve milletvekilliği seçiminde yine Cumhur ittifakı olarak seçime girdik. Şimdi biz bu Cumhur ittifakına nasıl geldik? Kısaca hafızalarımızı bir yoklayalım.

Türk düşmanları her zaman tarihte olduğu gibi düşmanlıklarından hiçbir zaman vazgeçmediler. Öncelikle 3-5 ağacı bahane ederekten Gezi olaylarına başlattılar. Aslında sebep ağaç ve yeşil alan değildi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini çökertmek, uluslararası arenada devletimizi tamamen bitirmek amacıyla CIA'nın, FETÖ’nün, PKK'nın ve bütün sol marjinal örgütlerin bir araya gelerek başlattıkları bir hareketti, başarılı olamadılar…

Polisimizin araçlarını yaktılar, bugün İP’in müdiresi onlara ‘Türk genci’ diyor. Hiçbir Türk genci devletinin aracını yakmaz, polisini tokatlamaz, polisini şehit etmez. Onlardan olsa olsa CIA'nın eğittiği ajan şerefsizler olur.

Arkasından hendek olaylarını başlattılar, yüzlerce şehit verdik ama yine başaramadılar. Arkasından seçimler geldi, 7 Haziran seçimlerinde AK Parti hükümeti kurma çoğunluğunu kaybetti. O dönem sayın Kılıçdaroğlu şöyle bir çağrıda bulundu, Sayın Türkmen beyimize; ‘Sayın Bahçeli gel sizi Başbakan yapalım HDP dışarıdan desteklesin’ diye, yine bizim Türkmen Beynimiz bir kez daha Vatanını, milletini düşünerekten dedi ki; ‘Ben böyle dışarıdan eli kanlı terör örgütünün siyasi ayağının verdiği destekle asla Başbakan olmam’ dedi, başaramadılar…

Devlet beyimiz o günkü oyunları bir daha bozdu.

Arkasından 1 Kasım seçimleri oldu ve AK Parti yeniden hükümet kurma çoğunluğunu edindi. Hükümeti ve devletimizi istedikleri yörüngeye sokamayan FETÖ papazının çocukları ve dış güçler 15 Temmuz hain saldırısıyla karşılaştık. Amaçları Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir iç savaşa sürüklemek, Türkiye'yi bir Suriye, Irak ve diğer Arap ülkelerine yaptıkları gibi yapmak, kardeş kanı dökmek için yapılmış bir organize işti. O gün önce Cenabı Allah'ın yardımı sonra Asil Türk milletinin yardımıyla ve ilk açıklamayı yapan Devlet beyimizin sayesinde o gün yine bu kalkışmadan 251 şehit vererekten kurtulduk. Bu vesile ile şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum.

İşte Cumhur ittifakının ruhunun temel'i 15 Temmuz gecesi Asil Türk milletinin dilekleri ile birlikte atıldı. Daha sonra seçimlere gittik, Cumhur ittifakı olarak Afşin'den gecemizi gündüzümüze kattık ama hiç unutmuyorum, Elbistan'da ve bütün ilçelerde şu ifadeyi kullandık; Bu İP’çiyim diyenlere, bu bizden ayrılan sözde ülkücü gözükenlere asla oy vermeyin.

Çünkü bunların yukarıda genel başkanları tamamen Türk Milliyetçiliğinden, Atatürk'ten tamamen nefret eden bir kitle. Neden derseniz? Sayın Meral Akşener bir PKK'lı teröristin ‘Burası Kürdistan’ dediğinde asla cevap veremiyor.

Sayın Kılıçdaroğlu Atatürk'ün kurduğu partiye Atatürk demekten utanan bir il başkanı var. ‘Bunlar meclis üyeliklerinde PKK'lıları meclise taşıyacak’ dedik. ‘Bu bir beka sorunu’ dedik. Bazı vatandaşlarımız bizlere inandı ve asla onlara oy vermedi.

Cumhur ittifakını Kahramanmaraş'ta bir Büyükşehir, 10 ilçe Belediyesini kazanaraktan Türkiye'de en başarılı üçüncü il haline getirdik. Bir kez daha sizlere teşekkür ediyorum. Ama gördük ki İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da bu zilletçiler PKK'lıları meclislere taşıdılar. Bizim İYİ Partiye, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren hiçbir kardeşimizle sorunumuz yok, onlar bizim canımızdan bir parça.

Bizim sorunumuz Cumhurbaşkanımızı bahane ederekten aslında Türk milletine muhaliflik yapan Zilletledir. Önümüzdeki seçimde bizim Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.”

MHP MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen de 2023 seçimlerinin öne mine işaret ettiği konuşmasında şunları söyledi;

“Bu 2023 seçimleri neden bu kadar önemli? Halk ile batıl arasında bir mücadele olacağı için çok önemli. Hak nedir? Batıl nedir? Malumunuz Devletimiz kuruluş aşamalarına gelmeden önce 1915'te Çanakkale'de yüzbinlerce şehit vermiştir. Kurtuluş Savaşı'nda, Ankara'da, İzmir'de, Kahramanmaraş'ta Yemen'de, Trablus'ta, Trakya'da bu aziz millet yüz binlerce Şehit vermiştir. Devamında ise 15 Temmuz'da yüzlerce şehit vermiştir. 1915'ten alın 2016'ya kadar mutlak surette Türkiye Cumhuriyeti'nin karşısında olan, memleketin istikrar ve istikbaline karşı olan odaklarla bu ülkenin gerçek sahipleri mücadele etmiştir.

Bu mücadelelerde şehit düşen Türk milletinin Aziz evlatları kurşunlara göğüs gererken hiçbiri birbirine sormamıştır; Sen Türk müsün? Sen Kürt müsün? Alevi misin? Sünni misin? Çerkez misin? Abaz mısın? Ecdadımız düşmanla göğüs göğüse mücadele etmiş ve yan yana şehit düşmüşlerdir.

Buradan hareketle hak ile batılı 2023 yılına bağlayacağım. Yine devletimizin İstiklal ve istikbaline sahip çıkan, bekasını düşünen bir ittifakımız var, Cumhur ittifakı. Cumhur ittifakı 15 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da ve İstanbul'da tankların üzerinde bu aziz millet tarafından kurulmuştur. 251 vatan evladı şehit düşerken gözlerini dahi kırpmadılar.

FETÖ'cü vatan hainleri Ankara'da bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne düşmana atılmayan bombalarla saldırdılar. Amaçları Türkiye Cumhuriyeti Devletini ortadan kaldırmaktı. Ancak buna kim dur dedi? Aziz Türk milleti ‘dur’ dedi. Kim dur dedi? Devlet Bahçeli Bey ‘dur’ dedi, kim dur dedi? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey ‘dur’ dedi.

Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız memleket müdafaasında bu denli rol almışken Zillet neredeydi? 6'lı masa 6+1 HDP neredeydi? Biz milliyetçiler olarak göğsümüzü siper ettik küffara karşı. Peki şimdi hiçbir şey olmamış gibi ortaya çıkan Zillet İP’lisi, CHP'si, Devası, Geleceği bunlar neredeydi?

Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk CHP'yi kurarken CHP'nin şimdiki tutumunu görseydi bunlar için vallahi billahi önlem alırdı. 6 ok vardır CHP'nin bayrağında. En uzun ok milliyetçiliği işaret eder. CHP'nin mevcut yönetiminin ve genel başkanının milliyetçilikle uzaktan yakından alakası var mıdır?

Sandık başına gittiğimizde orada CHP'yi, İP’i, HDP'yi görünce seçmen olarak önümüzdeki pusulada Bir takım şeyler aklımıza gelmeli, unutmamalıyız, hatırlamalıyız.”

MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu ise “Dünyaya baktığınız zaman Müslüman coğrafyalarında sıkıntı olduğunu görüyoruz. Yemen'den Kuzey Afrika'ya, Afganistan'dan Pakistan'a hepsini tek tek ele aldığımızda bir kaos, bir çatışma, bir terör ortamı var. Ne ile başlıyor bu iş? Amerika'nın barış getirme girişimleri ile. Nereden başlıyor? Afganistan'dan. Çok uzun zaman olduğu hala barış gelmedi. Irak yine aynı, ondan sonra Arap baharına girdiler, Arap baharı Kuzey Afrika'ya girdiği günden beri Kuzey Afrika'da kan ve gözyaşı hakim.

Sonra ne oldu? Suriye'ye girdi, onun devamında nereye geliyordu? Türkiye vardı hesapta. Bunu nereden anlıyoruz? Gezi Parkı olaylarını Türkiye'de FETÖ'nün hareketlenme başlattığı zamanlarda görüyoruz.

Buradan yola çıkarak yapamadıklarını 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti devletine saldırarak ve Devleti ele geçirmeye çalışarak gösterdiler. FETÖ ve PKK eli ile Türkiye'de devleti ele geçirmeye çalışan bir yapı var. Ancak bunların girişimleri başarısız oldu. Peki bu yapılar Türkiye'de devleti ele geçirme girişimlerini iptal ettiler mi? 60 yıllık bir emekleri var, o kadar yatırım yapmışlar, para aktarmışlar. Hatta soros vakıfları aracılığıyla Osman Kavalasını bile burada olayları yönetmek için göndermişler. Durdu mu? Durmadı.

Alternatif planları var ve 15 Temmuz'dan sonra bu alternatif planda sahneye konuldu.

Sayın genel başkanımız 2018 seçimleri öncesi uyardı, ‘Beka sorunu var’ dedi. 2019 belediye seçimlerinde yine uyardı yine ‘Beka sorunu var’ dedi. Şimdi Türkiye'de 2 tane ittifak var bu ittifakların nasıl kurulduğunu bir gözden geçirdiğimizde alternatif planlar zaten ortaya çıkıyor.” Şeklinde konuştu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan da yaptığı konuşmada şunları dile getirdi;

“Hep birlikte hem yerelde, ilçede hem ilde, hem de ülke genelinde birlikte hareket ediyoruz. Biz yeter ki ülkemize hizmet gelsin, insanımız mutlu olsun, insanımız huzurlu olsun diyoruz. Ve bundan da başka bir şey beklemiyoruz. Genel başkanımızın duruşunu bazıları anlamadı, genel başkanımız istediler ki; işte Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak, olmadı, ‘Bakanlık alacak’ dediler, almadı ve bunu da tabii ki kendi kafaları açısından bir türlü algılayamadılar.

Oysa genel başkanımızın siyaset anlayışı hep aynıydı, bazıları dediler ki; ‘biz devlet beyi böyle bilmiyorduk’ ama biz Devlet beyi hep böyle biliyoruz. Devlet Bey her zaman devletinden, milletinden yanadır. Devlet Bey her zaman devletin ve milletim demiştir. Hiçbir zaman partim dememiştir. Asla ben dememiştir. İşte bu anlayışla Afşin'de birlikte hareket ediyoruz.

Biz Genel Başkanımızın direktifi ve belirlediği yolda Cumhur ittifakı olarak yürümeye kararlıyız ve bu yüzden de 2023 yılında şimdiden Cumhurbaşkanı adayımızı açıklıyorum; Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır.”