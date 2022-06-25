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MHP Afşin teşkilatı kermes düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afşin İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ve MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için kermes düzenlendi.

MHP Afşin teşkilatı kermes düzenledi

MHP Afşin teşkilatı kermes düzenledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afşin İlçe Kadın Kolları Başkanlığı ve MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) tarafından ihtiyaç sahibi çocuklar için kermes düzenlendi.

25 Haziran 2022 Cumartesi 13:20
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Afşin İlçe Kadın Kolları Başkanlığınca ihtiyaç sahibi çocuklar yararına kermes düzenlendi.

Şehit Er Ömer Erüstün Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikten elde edilen gelir, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi çocuklar için kullanılacak.

MHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Neslihan Kızılay, gazetecilere, gönüllü ve teşkilat üyesi kadınlarla birlikte kermes düzenlediklerini belirtti.

Amaçlarının kimsesiz çocukları bir nebze sevindirmek olduğu aktaran Kızılay, "Bundan sonra da böyle faaliyetlerimizi devam ettireceğiz. Kermesimize destek veren tüm halkımıza teşekkür ediyorum. Yoğun bir taleple karşılaştık." diye konuştu.

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MHP Afşin Teşkilatı Kermes Düzenledi
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