MHP Andırın ilçe başkanlığında görev değişimi

Yeni İlçe Başkanı olarak Genel Merkez tarafından göreve getirilen Güngör, Eğitimci kimliği ile ön plana çıkarken aynı zamanda 1992-1997 Andırın Ülkü Ocağı yönetim kurulu üyeliği1997-2005 Andırın Ülkü Ocağı Başkanlığı 2005-2008 Andırın TÜRKAV yönetim kurulu üyeliği 2008-2011 TÜRKAV ilçe başkanlığı sürekli Türk Eğitin Sen üyeliği 2014- 2021 Türk Eğitim Sen yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

Yaklaşık 3 Yıldır MHP İlçe Başkanlığı Görevini başarılı bir şekilde sürdüren İbrahim Miral'dan bayrağı devralan yeni İlçe Başkanı İlker Güngör Yetki belgesini alarak göreve başladı.