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MHP Andırın ilçe başkanlığında görev değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Andırın İlçe Başkanlığı Görevine İlker Güngör getirildi.

MHP Andırın ilçe başkanlığında görev değişimi

MHP Andırın ilçe başkanlığında görev değişimi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Andırın İlçe Başkanlığı Görevine İlker Güngör getirildi.

13 Aralık 2021 Pazartesi 11:52
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Yeni İlçe Başkanı olarak Genel Merkez tarafından göreve getirilen Güngör, Eğitimci kimliği ile ön plana çıkarken aynı zamanda 1992-1997 Andırın Ülkü Ocağı yönetim kurulu üyeliği1997-2005 Andırın Ülkü Ocağı Başkanlığı 2005-2008 Andırın TÜRKAV yönetim kurulu üyeliği 2008-2011 TÜRKAV ilçe başkanlığı sürekli Türk Eğitin Sen üyeliği 2014- 2021 Türk Eğitim Sen yönetim kurulu üyeliği görevlerinde de bulundu.

Yaklaşık 3 Yıldır MHP İlçe Başkanlığı Görevini başarılı bir şekilde sürdüren İbrahim Miral'dan bayrağı devralan yeni İlçe Başkanı İlker Güngör Yetki belgesini alarak göreve başladı.

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MHP Andırın Ilçe Başkanlığında Görev Değişimi
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