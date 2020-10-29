Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO meclisi sektörlerin sorunlarını konuştu
KMTSO meclisi sektörlerin sorunlarını konuştu
Başkan Mahçiçek’ten Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Cumhuriyet Bayramı Mesajı
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç’in 29 Ekim Mesajı
TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin...
Çakıroğlu Derneği’nden Mevlid Kandili Mesajı
Çakıroğlu Derneği’nden Mevlid Kandili Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması
Başkan Mahçiçek’ten Mevlid Kandili Kutlaması
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’ndan 29 Ekim mesajı

MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı.

MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’ndan 29 Ekim mesajı

MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’ndan 29 Ekim mesajı

MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet bayramı münasebetiyle mesaj yayınladı.

29 Ekim 2020 Perşembe 11:28
banner459

Tımarcıoğlu mesajında şunları ifade etti;

“Türkiye Cumhuriyeti aziz milletimizin ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletimizin eseridir.

Aynı zamanda Milli Mücadele’nin taçlanmış halidir. Cumhuriyetimizin harcı cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış; muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır.

Türk milleti Atatürk önderliğinde tam 97 yıl önce tarihinin en parlak stratejik silkinişlerinden birine imza atarak yedi düveli ve piyonlarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır.

Her karışında şehit kanı bulunan, her köşesinde kahramanların yattığı bu cennet vatanın Cumhuriyet’in ilanıyla bahtı açılmış, ufku aydınlanmıştır. Bu vesile ile 97. kez yaşanan 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlar, başta Atatürk ve silah arkadaşları ile gazi ve şehitlerimize şükranlarımı sunarım.”

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ömer Kundakçı’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
Ömer Kundakçı’dan Cumhuriyet Bayramı mesajı
MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
İyİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan 29 Ekim mesajı
İyİ Parti Onikişubat İlçe Başkanı Avukat Doğan Murat Kılıç’tan 29 Ekim mesajı
Gökhan Büyükdereli’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Gökhan Büyükdereli’den Cumhuriyet Bayramı Mesajı
Ekinox Enerji A.Ş.’den 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı
Ekinox Enerji A.Ş.’den 29 Ekim Cumhuriyet bayramı mesajı

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber