MHP Dulkadiroğlu Meclis Üyesi Nasuh Tımarcıoğlu’ndan 29 Ekim mesajı

Tımarcıoğlu mesajında şunları ifade etti;

“Türkiye Cumhuriyeti aziz milletimizin ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eseridir. Türkiye Cumhuriyeti, bağımsızlığına düşkün, onurlu yaşamaktan başka seçeneği olmayan aziz milletimizin eseridir.

Aynı zamanda Milli Mücadele’nin taçlanmış halidir. Cumhuriyetimizin harcı cumhurun ittifak ve irade haysiyetiyle karılmış; muhafaza ve müdafaası da yine bu duruş ve mücadele anlayışıyla sağlanacaktır.

Türk milleti Atatürk önderliğinde tam 97 yıl önce tarihinin en parlak stratejik silkinişlerinden birine imza atarak yedi düveli ve piyonlarını önüne kattığı gibi vatan topraklarından sürüp çıkarmış, işgal planlarını, esaret projelerini yırtıp atmıştır.

Her karışında şehit kanı bulunan, her köşesinde kahramanların yattığı bu cennet vatanın Cumhuriyet’in ilanıyla bahtı açılmış, ufku aydınlanmıştır. Bu vesile ile 97. kez yaşanan 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutlar, başta Atatürk ve silah arkadaşları ile gazi ve şehitlerimize şükranlarımı sunarım.”