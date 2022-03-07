MHP Dulkadiroğlu Teşkilatı Esnaf Ziyaretlerine Devam Ediyor

Dulkadiroğlu MHP İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, MHP ilçe yöneticileri ve MHP Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, Kapalıçarşı esnafıyla bir araya gelmişti.

MHP Dulkadiroğlu Teşkilatı’nın yeni rotası Sarayaltı ve Küçük Sanayi Sitesi oldu.

MHP Dulkadiroğlu Teşkilatı, Kapalıçarşı ile başlattığı “Esnaf Buluşmaları” programını Sarayaltı ve Küçük Sanayi Sitesi esnaflarıyla bir araya gelerek devam ettirdi.

Sarayaltı ve Küçük Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ve ilçe yönetimi esnafların sorunlarını dinlediler.

Ülkemizin ve coğrafyamızın geçirdiği olağanüstü süreçle ilgili esnafa açıklamalarda bulunan Başkan Satıcı; “ Biz güçlü bir milletiz. Bu zor günlerin geçeceğinden hiçbir şüphemiz yok. Ülkemizin güneyinde ve kuzeyinde tüm dünyayı derinden etkileyen savaş şartları maalesef ki ülkemizi de etkiliyor. Elbette bu zor süreçler geçecektir, devletimiz güçlüdür. Bizler her zaman olduğu gibi bu zor zamanlarda da MHP Dulkadiroğlu Teşkilatı olarak ekonomimizin bel kemiği olan esnaflarımızın yanındayız. Halkımızla bir olup onların sorunlarıyla ilgilenmeye, sıkıntılarını tespit edip çözüm bulunması için çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.” dedi.

Dulkadiroğlu MHP İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, " Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin esnaflarımıza selamlarını getirdik. Liderimiz ve parti teşkilatlarımız milli ekonomimizin güçlü olması için yoğun çaba sarf etmektedir. MHP olarak ekonomimizin can damarı olan esnafımızın yanında olmaya ve destek vermeye devam edeceğiz." Diyerek sözlerini tamamladı.

Milletle iç içe olmaya önem veren MHP Dulkadiroğlu Teşkilatı, Kapalıçarşı ziyareti sonrasında Sarayaltı ve Küçük Sanayi Sitesi esnaf ziyaretlerinde de yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Esnafların sorunlarını, dilek ve taleplerini dinleyip raporlayan ve sorunların çözümü için yetkili mercilere iletileceği sözünü veren MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı; esnaflara "Davaya Adanmış Bir Ömür Devlet Bahçeli" adlı kitabı hediye etti.