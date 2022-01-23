MHP Dulkadiroğlu teşkilatı kar yağışından zarar gören seraları gezdi!

Uzmanlar, uzun yıllar sonra ilk kez Kahramanmaraş ve çevresine böylesine yoğun kar yağışının gerçekleştirdiğini dile getiriyorlar. Yer altı sularının güçlenmesi ve baraj su seviyelerinin artışında önemli bir faktör olan kar yağışının, faydalarının yanında bölgemizde verdiği zarar da yadsınamaz ölçüde fazla.

kenti olan Kahramanmaraş’taki sera tarımı yapılan alanlar, yoğun kar yağışı altında ciddi zararlar gördü. Sera çatılarının çökmesi, ürünlerin toplanamaması, zamanında tüketiciye ulaştırılamaması üreticilerin ağır kış şartlarında ciddi zararlar yaşamasına neden oldu.

Şehir genelinde yaşanan yoğun kar yağışının çiftçilere verdiği zararlar hususunda çiftçinin zor zamanlarında her zaman yanında olduğunu gösteren MHP Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı, yoğun kar yağışında zarar gören, kar altında kalan sera alanlarını gezdi.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı; “MHP İl Başkan Yardımcılarımız Ersal Koç, Erdoğan Sarıçam ve İlçe Başkan Yardımcılarımız Muhammed Paçacı, Ali Rıza Gedemenli Beyefendiler ile Yoğun kar yağışından dolayı zarar gören çiftçilerimizle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaşadıkları doğal afet neticesinde uğradıkları zararlarını giderilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunduk. Devlet kurumlarımızın, üreten, şehrimize ve ülkemize katma değer sağlayan çiftçilerimizin zararlarının karşılanması hususunda gerekli hassasiyeti ziyadesiyle göstereceğinden hiç şüphemiz yok.” dedi.

Kendisinin de ziraat mühendisi olduğuna dile getiren MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Satıcı; “Çiftçilerimiz ve halk arasında kar yılı var yılı! Olarak kabul edilir. İnanıyorum ki bu yıl çiftçilerimiz için bereketli, bol kazançlı bir yıl olacaktır.” diyerek 2022’nin bereketli bir yıl olacağına dair inanıcını dile getirdi. Bunun yanında “Doğal afete dönüşen yoğun kar yağışı sonrasında seralarımız ciddi orada zarar görmüş durumda. Görüyoruz ki çiftçilerimizin zararı çok fazla. Ve mağduriyet yaşıyorlar. Ancak bu zararların bir an önce karşılanarak çiftçilerimizin mağduriyetinin giderilmesi hususunda devletimizin gerekli her türlü adımı atacağına olan inancımız da tam.” dedi.

Sera alanlarını gezen Dulkadiroğlu MHP İlçe teşkilatı, seracılıkla uğraşan çiftçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, zararların giderilmesi hususunda görüş alışverişinde bulundular.