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MHP Dulkadiroğlundan Şehit ailesine ziyaret

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, 2017 Yılında Fırat Kalkanı Hareketi kapsamında El Bab'da yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Osman Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti.

MHP Dulkadiroğlundan Şehit ailesine ziyaret

MHP Dulkadiroğlundan Şehit ailesine ziyaret

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, 2017 Yılında Fırat Kalkanı Hareketi kapsamında El Bab'da yürütülen operasyonda şehit düşen Piyade Astsubay Osman Açıkgöz’ün ailesini ziyaret etti.

13 Ocak 2021 Çarşamba 12:07
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Ziyarete, MHP Göksun İlçe Başkanı Fatih Üstün, Ülkü Ocakları Göksun İlçe Başkanı Emre Çiçek, İlçe Başkan Yardımcıları Emirhan Kemal Yücel ve Furkan Çil katıldı.

Ömer Emrah Satıcı, hainlerin bu ülkeyi bölmeye ve parçalamaya gücünün yetmeyeceğini söyledi. Tarih boyunca Türk milletinin vatan, bayrak ve namusu uğruna bedeller ödediğini belirten Satıcı, terörün hiçbir zaman kazanan taraf olmadığını ve olamayacağını ifade etti.

Satıcı, “Birbirimize destek olarak vatanımıza sahip çıkarak terörüs üstesinden geleceğiz. Siz evladınızı şehit verdiniz ve bedel ödediniz. Türk milleti olarak bizler de bedel ödemeye devam ediyoruz. Şehitlerimiz bu vatanın gerçek sahibi. Belli aralıklarla şehit ailelerini ziyaret ediyoruz. Amacımız şehit ailelerinin hatırını sormak ve şehitlerimizi hatırlarda sürekli yaşatmaktır” dedi.

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