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MHP Elbistan ilçe teşkilatına yeni atama

MHP Elbistan İlçe Teşkilatı Aile, Kadın ve Engellilerden sorumlu İlçe Komisyon Başkanlığı görevine Avukat Fatma Çetin atandı.

MHP Elbistan ilçe teşkilatına yeni atama

MHP Elbistan ilçe teşkilatına yeni atama

MHP Elbistan İlçe Teşkilatı Aile, Kadın ve Engellilerden sorumlu İlçe Komisyon Başkanlığı görevine Avukat Fatma Çetin atandı.

08 Haziran 2021 Salı 08:25
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Elbistan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aile, Kadın ve Engellilerden sorumlu İlçe Komisyon Başkanlığı görevine Avukat Fatma Çetin atandı.
Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı Aile, Kadın ve Engellilerden sorumlu İlçe Komisyon Başkanlığı görevine Avukat Fatma Çetin atandı.
Çetin’e görevi il başkanı Ertuğrul Doğan, ilçe başkanı Üzeyir Bostan ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı programda, Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu İĺ Başkan Danışmanı Tamara Fettahlıoğlu tarafından tevdi edildi.

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan programda yaptığı konuşmasında, kadınların siyasette yeri ve önemi ne değinerek: “Milliyetçi Hareket Partisi olarak kadınlarımızı bacılarımızı her zaman başımızın üstünde tuttuk. Kadın anadır, bacıdır, kadın elinin değdiği her yer ışıl ışıldır. Bu anlamda MHP olarak parti yönetimlerimizde kadılarımıza daha çok yer vermeye gayret ediyoruz. Partimizin Elbistan teşkilatı Aile, Kadın ve Engellilerden sorumlu İlçe Komisyon Başkanlığı görevine atanan Avukat Fatma Çetin ile daha da aktif olacaktır. Sayın başkanımıza yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. Başarılı olması için elimizden gelen bütün desteği sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

MHP İlçe Başkanı Üzeyir Bostan da, Fatma Çetin’e başarılar dileyerek: “Eski adı ile Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Fatma hanım çıtayı daha da yukarıya taşıyacaktır. Partimizi en iyi şekilde temsil edeceğinden kuşkumuz yoktur. Parti çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız. Zor bir görev ancak Fatma Çetin hanımefendi bu görevi başarılı bir şekilde yürüterek, partimizin kadın kollarını daha da aktif hale getirecektir.” ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Elbistan İlçe Teşkilatı Aile, Kadın ve Engellilerden sorumlu İlçe Komisyon Başkanlığı görevine atanan Fatma Çetin de konuşmasında: “Zor bir görev üstlendim. Beni bu göreve layık gören büyüklerimize teşekkür ediyorum. El birliği ile çalışma yürütüp, görevimi başarılı bir şekilde yürüteceğimden eminim. Desteklerinden dolayı il başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan’a, Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu İl Başkan Danışmanı Tamara Fettahlıoğlu hanıma, ilçe başkanımız Üzeyir Bostan ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın.” diye konuştu

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