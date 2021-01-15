MHP heyeti yanan camiyi inceledi

Dün, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında cami kullanılamaz hale gelmişti. MHP Göksun ilçe Başkanı Fatih Üstün ve Göksun Ülkü Ocak Başkanı Emre Çiçek, Mahmutbey Mahallesine giderek yanan camide inecelemede bulundu.

MHP Göksun ilçe Başkanı Fatih Üstün; “Göksunda yanan sadece bir cami değildi yüreğimiz yandı. Camiler Allah Cc Evidir, İbadatgahtır bundan dolayı yüreğimiz yandı.

Mahmut bey mahallesi muhtarımız ahmet bey ile yaptığımız görüşmede elektirik kontağından sabaha karşı çıkan yangın a müdahale etmişler. Ama camımızın genel yapısı ahşap oldugu için yüzde 70 lik kısmı yangından zarar görmüş milliyetçi hareket partisi ve Göksun Ülkü ocakları olarak camımızın bir an önce eski haline kavuşması için tüm fedakarliklari yapacaz.gerekirse gece gündüz çalışarak mahmut bey mahallemize ve ümmeti Muhammed'e camimizi ivedikle tekrar hazırlayacağız." dedi.