Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karla Mücadele Devam Ediyor
Karla Mücadele Devam Ediyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik danışmanlık yapıyor
Dr. Mehmet Ünal bölgeye psikolojik...
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı yatırım alanlarındaki yetersizlik”
Balcıoğlu: “Kahramanmaraş’ın en önemli sıkıntısı...
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti Teşkilatı ve Teiaş’a Ziyaret
Başkan Ejder Akbaş’tan Ak Parti...
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması
Dulkadiroğlu’ndan yeni yol çalışması

MHP heyeti yanan camiyi inceledi

MHP Göksun ilçe Başkanı Fatih Üstün, ilçe’de dün meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen cami’de incelemede bulundu.

MHP heyeti yanan camiyi inceledi

MHP heyeti yanan camiyi inceledi

MHP Göksun ilçe Başkanı Fatih Üstün, ilçe’de dün meydana gelen yangında kullanılamaz hale gelen cami’de incelemede bulundu.

15 Ocak 2021 Cuma 14:09
banner459

Dün, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında cami kullanılamaz hale gelmişti. MHP Göksun ilçe Başkanı Fatih Üstün ve Göksun Ülkü Ocak Başkanı Emre Çiçek, Mahmutbey Mahallesine giderek yanan camide inecelemede bulundu.

MHP Göksun ilçe Başkanı Fatih Üstün; “Göksunda yanan sadece bir cami değildi yüreğimiz yandı. Camiler Allah Cc Evidir, İbadatgahtır bundan dolayı yüreğimiz yandı. 

Mahmut bey mahallesi muhtarımız ahmet bey ile yaptığımız görüşmede elektirik kontağından sabaha karşı çıkan yangın a müdahale etmişler. Ama camımızın genel yapısı  ahşap oldugu için yüzde 70 lik kısmı yangından zarar görmüş milliyetçi hareket partisi ve Göksun Ülkü ocakları olarak camımızın bir an önce eski haline kavuşması için tüm fedakarliklari yapacaz.gerekirse gece gündüz çalışarak mahmut bey mahallemize ve ümmeti Muhammed'e camimizi ivedikle tekrar hazırlayacağız." dedi.

Son Güncelleme: 15.01.2021 17:34
Anahtar Kelimeler:
MHP Göksun İlçe Başkanı Fatih Üstün
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçinin yeni umudu; “Salep”
Çiftçinin yeni umudu; “Salep”
Türk Eğitim-Sen K.Maraş 1 Nolu Şube Basın Açıklaması
Türk Eğitim-Sen K.Maraş 1 Nolu Şube Basın Açıklaması
Karla Mücadele Devam Ediyor
Karla Mücadele Devam Ediyor
Miniklerin Hayali Gerçek Oldu
Miniklerin Hayali Gerçek Oldu
Yeni ‘Meydan’ Hazırlıkları Sürüyor
Yeni ‘Meydan’ Hazırlıkları Sürüyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber