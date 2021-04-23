MHP İl başkanı Doğan’dan 23 Nisan mesajı

Doğan mesajında şunları ifade etti;

“Aziz milletimizin iradesinin tecelli edip somutlaştığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıl dönümünü haklı bir gurur ve kıvançla kutluyoruz.

23 Nisan 1920 tarihinde; ateşle çevrili bir ortamda ve milletimizin varlığına kefen biçilen bir dönemde; milliyetçi kahramanlar, egemenliğin tek ve gerçek sahibinin milletimiz olduğunu ilan etmişler ve bu inançlarından en zor anlarda bile asla vazgeçmemişler ve şüphe duymamışlardır.

İlk Meclisle birlikte Türk tarihinde onurlu ve tertemiz bir sayfa açılmış, Vatan sevdasıyla tutuşan yepyeni bir diriliş ateşi Türk milletini ayağa kaldırmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, Yüce Türk Milletinin kendi seçtiği temsilcileri vasıtasıyla yine kendisini yönetmeye başladığı mukaddes günün adıdır. Asırlarca vatan topraklarının istilasını hedefleyen Türk ’süz Anadolu özlemiyle yanıp tutuşan vesayetçi ve sömürgeci güçlere en kalıcı mesaj, en tutarlı duruştur.

Devletini kurmadan Meclisi’ni açacak kadar cesaret ve öngörü sahibi olan Türk milleti, TBMM vasıtasıyla köleliğe meydan okumuş, tutsaklığa başkaldırmıştır.

23 Nisan 1920’de Ankara’nın Ulus semtinde başlayan süreç birliğin, beraberliğin ve kucaklaşmanın adıdır.

Samsun’da ilk adımın, Amasya’daki tamimin, Erzurum ve Sivas kongrelerinin ve nihayet Büyük Millet Meclisi’nin açılışının anlamı yüksek buluşma ve kaynaşma arzusunda aranmalıdır.

O gün tam bir şuur ve heyecanla yurdumuzun her yöresinden bir araya gelen vatan evlatlarının yaptıkları; gerilemeye karşı yeniden yükselişin, kayıplara karşı, yeniden kazanışın, atalete karşı yerinden doğruluşun, parçalanmaya karşı yeniden kuruluşun dünyaya ilanıdır.

Biz bu coğrafya üzerinde aynı dili konuşan, aynı geleneklere ve inançlara göre yaşayan, ortak çıkarları ve bu çıkarlara bağlı ortak gayeleri olan büyük bir aile olarak bin yıldır dimdik ayaktayız ve olmaya da devam edeceğiz.

Kavgayla değil barışla, çatışmayla değil uzlaşmayla, küslükle değil kucaklaşmayla, fitneyle değil kavuşmayla her meselemizin üstesinden geliriz.

Milletimizin egemenlik yetkilerini doğrudan doğruya eline aldığı 23 Nisan tarihi, aynı zamanda sevgili çocuklarımız için de Bayram olarak kutlanmaktadır. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın Bayramını kutluyorum. Unutulmasın ki, her çocuk bir gelecektir, her çocuk Yüce Türk Milletinin umududur.

Bu vesile ile Ramazan-ı Şerife’mizin mübarek olmasını, Türk Milletine ve Türk-İslam dünyasına hayır, huzur, sükûnet ve dirlik getirmesini, Covid'19 salgının bir an önce sona ererek, hayatın normale dönmesini Yüce Allah'tan niyaz ederim.

101 yıl önce milletimizle birlikte yola çıkan, bu milletin evlatlarına bu ülkeyi ve TBMM’yi emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun dava arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Onların zoru başarma azmi ve kabiliyeti, milletlerine olan derin bağlılıkları, bugün karşı karşıya bulunduğumuz sorunları aşmamızda en büyük ilham kaynağımız olacaktır.”