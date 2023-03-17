MHP İlçe Başkanı Bostan’dan şovmenlik yapanlara gönderme!

Üzeyir Bostan, “06.02.2023 saat 04.17’den bu yana insani görevimizi yerine getirirken siyasi ve ticari düşünemeyip resim çektirip servis edemeğim için özür dilerim.” diyerek tepkisini dile getirdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, depremde Şovmenlik yapanlara göndermede bulundu.
Üzeyir Bostan, “06.02.2023 saat 04.17’den bu yana insani görevimizi yerine getirirken siyasi ve ticari düşünemeyip resim çektirip servis edemeğim için özür dilerim.” diyerek tepkisini dile getirdi.