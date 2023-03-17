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MHP İlçe Başkanı Bostan’dan şovmenlik yapanlara gönderme!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, depremde Şovmenlik yapanlara göndermede bulundu.

MHP İlçe Başkanı Bostan’dan şovmenlik yapanlara gönderme!

MHP İlçe Başkanı Bostan’dan şovmenlik yapanlara gönderme!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kahramanmaraş Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, depremde Şovmenlik yapanlara göndermede bulundu.

17 Mart 2023 Cuma 16:25

Üzeyir Bostan, “06.02.2023 saat 04.17’den bu yana insani görevimizi yerine getirirken siyasi ve ticari düşünemeyip resim çektirip servis edemeğim için özür dilerim.” diyerek tepkisini dile getirdi.

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MHP İlçe Başkanı Bostan’dan şovmenlik Yapanlara Gönderme!
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