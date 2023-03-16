MHP Yönetimi, Vahit Demiröz Başkanlığında Toplandı

MHP il Başkanı H.Vahit Demiröz toplantı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.

"Deprem sonrası ilk İl Yönetim Kurulu Toplantımızı toplantmızda,merkez üssü ilimiz olan asrın felaketi deprem,teşkilat olarak yaptığımız çalışmalar, yaklaşan seçimler üzerine istişarelede bulunduk. Zor şartlar altında devlet millet elele yaraların sarılması için mücadele eden dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Toplantıda ilçe başkanları ilçelerindeki genel durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.