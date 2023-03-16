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MHP Yönetimi, Vahit Demiröz Başkanlığında Toplandı

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl yönetimi ve ilçe başkaları İl Başkanı H. Vahit Demiröz'ün başkanlığında toplandı.

MHP Yönetimi, Vahit Demiröz Başkanlığında Toplandı

MHP Yönetimi, Vahit Demiröz Başkanlığında Toplandı

Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş İl yönetimi ve ilçe başkaları İl Başkanı H. Vahit Demiröz'ün başkanlığında toplandı.

16 Mart 2023 Perşembe 11:23

MHP il Başkanı H.Vahit Demiröz toplantı ile ilgili olarak yaptığı değerlendirmede şunları söyledi.

"Deprem sonrası ilk İl Yönetim Kurulu Toplantımızı toplantmızda,merkez üssü ilimiz olan asrın felaketi deprem,teşkilat olarak yaptığımız çalışmalar, yaklaşan seçimler üzerine istişarelede bulunduk. Zor şartlar altında devlet millet elele yaraların sarılması için mücadele eden dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.” Dedi.

Toplantıda ilçe başkanları ilçelerindeki genel durum ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme yaptı.

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MHP YönetimiVahit Demiröz Başkanlığında Toplandı
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