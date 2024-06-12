MHP’li Dora, sanayicilerin gündemini Enerji Bakanlığında gündeme getirdi!

Sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili paylaşımda bulunan Dora, KMTSO Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan ile yaptıkları ziyaret sonrası görüşmenin özetini ve iletilen konuları paylaştı

İşte o paylaşımda yer verilen konu başlıkları:

Türkiye genelinde çeşitli sektörlerde hizmet veren ve yaklaşık 20.000 kişiye istihdam sağlayan 14 sanayi şirketimiz öz tüketimlerinde kullanılmak ve karbon ayak izini düşürerek ihracatı artırıp ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla güneş enerji santrali kurmak için başvurular yapmış ve ruhsatlarını almışlardır.

Bu ruhsatlar deprem dönemine denk gelmesi nedeniyle yaşanan bürokratik ertelemelerden ötürü iptal edilmemiş olsaydı doğrudan 500 Milyon $ yatırım gerçekleşecek ve 3 Milyar $ dolaylı yatırım yapılmış olacaktı. Bu yatırımlar gerçeklemiş olsaydı ülke ekonomisinin cari açığına ve bölge ekonomisine katkısı olacaktı.

sanayicileri tarafından güneş enerji santralleri kullanıldığında fosil yakıt tüketimi azalacak, çevre kirliliği olmayacak, ticari rekabet avantajı da bulunacaktır. Aynı zamanda santrallerin kurulumu gerçekleşmiş olsaydı çeşitli sektörlerde yaklaşık 500 kişilik yeni istihdam sağlanacaktı.

Güneş enerjisi karbon ayak izini ve salınımını azaltmada önemli bir katkı vermektedir. Ayrıca günümüzde enerji maliyetleri çok yüksek seyretmekte olup işletmelerin elektrik ihtiyacının bir kısmını güneş enerji santralleriyle sağlayarak bu maliyetlerde önemli bir tasarruf elde edeceklerdir.

Hiçbir hata, kasıt, kusur ve ihmalleri bulunmayan depremzede sanayicilerimizin Kanunlar kapsamında şirketler tarafından alınan Çağrı mektuplarının iptal edilmeyerek haklarının verilmesi ile mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda Sayın Bakanımıza ilettiğimiz talebimiz anında karşılık görmüş ve Sayın Bakanımız bürokratlarına konunun çözümüne yönelik talimatlarını vermişlerdir.

Kahramanmaraşlı sanayicilerimiz adına Sayın Bakanımıza bir kez daha teşekkür ederim.

Not: Eski TKİ çalışanlarına bir defaya mahsus olmak üzere yeniden memleketlerine dönme hakkı verilmesi hususu da ayrıca gündemimizdeydi