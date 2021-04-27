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Milletimiz Ümmetin Sancaktarı Olmuştur

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ‘İftar Vakti’ programına konuk olan KSÜ Öğr. Gör. İsmail Göktürk, "Biz bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapan, zalime korku salan ve mazlumun hamiliğini yapan bir toplumuz. Bu bizim için bir iftihardır" dedi.

Milletimiz Ümmetin Sancaktarı Olmuştur

Milletimiz Ümmetin Sancaktarı Olmuştur

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ‘İftar Vakti’ programına konuk olan KSÜ Öğr. Gör. İsmail Göktürk, "Biz bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapan, zalime korku salan ve mazlumun hamiliğini yapan bir toplumuz. Bu bizim için bir iftihardır" dedi.

27 Nisan 2021 Salı 15:06
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca düzenlenecek İftar Vakti programı, Aliye İzzet Begoviç Parkı'nda gerçekleştirilen yayınla devam etti. Sunuculuğunu Mehmet Yaşar'ın yaptığı programın konukları KSÜ Öğr. Gör. İsmail Göktürk ve Ahmet Görüzoğlu oldu. Gerçekleştirilen program Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda KSÜ Öğr. Gör. Ahmet Görüzoğlu ve Büyükşehir Orkestrası Saz Heyeti okunan ilahilerle musiki ziyafeti yaşattı. Gerçekleştirilen canlı yayında, Türkler ve İslam'ın sancaktarlığı, peygamber efendimizin hayatı ve İstanbul'un fethi gibi pek çok konuya değinildi.

Peygamber Müjdesi

Gerçekleştirilen programda konuşan Öğr. Gör. İsmail Göktürk, "Ben aziz milletimizin şu ayete muhatap olduğuna inanıyorum, 'Ey iman edenler. Eğer siz Allah'ın dininden yüz çevirirseniz Allah dinine hizmet edecek yeni bir topluluk getirir. O toplum ki Allah onları çok sever onlar da Allah'ı çok severler. Onlar zalime karşı vakur, kendi aralarında çok şefkatlidirler. Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur bu’ buyrulmuştur. Bu bizim milletimize verilmiş bir vazife ve lütuftur. Biz bin yıldır İslam'ın sancaktarlığını yapan, zalime korku salan ve mazlumun hamiliğini yapan bir toplumuz. Bu bizim için bir iftihardır. Biz Ezan-ı Muhammedi en uzak yerlere taşıma misyonunu üstlenmişiz. Yani Allah'ın ismini yeryüzüne yaymak biz Türklere vazife kılınmıştır. Peygamber efendimizin gösterdiği istikametler bizim kızıl elmamız olmuştur. Peygamber efendimiz, ‘Konstantiniye mutlaka fethedilecek. Onu fetheden ordu ne güzel ordu, onu fetheden komutan ne güzel komutan’ buyurmuştur. Bu hadis-i şerife mazhar olmak için Konstantiniye Hz. Osman zamanından beri 11 defa kuşatma altına alınmıştır. Ancak o bizlere nasip olmuştur" dedi.

Devletlerde Devamlılık Esastır

İsmail Göktürk konuşmasının devamında, "Devlette devamlılığı her alanda görebiliyoruz. Örneğin Yusuf Has Hacip'in yazdığı Kutadgu Bilig de Allah Resulü'nün evlatlarına ehlibeyte hürmet edilmesi gerektiğine, hürmet edilerek mutluluk bulunacağına dair öğüt veriyor. Yine Selçuklu sultanı üçüncü Alaaddin Keykubat Osmanlı Devleti'ndeki kıpırdamaları görüyor yani yeni bir devletin ortaya çıkacağını fark ediyor ve Osmanlı'ya egemenlik alametlerinden davul ve herkese okunmak üzere berat gönderiyor. O gönderdi beratta devlet olarak ehlibeyte olan hürmetin esas olduğunu ve onlara ne kadar hürmet edilirse o kadar izzet bulunacağı yazıyor" ifadelerini kullandı.

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