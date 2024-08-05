Milletvekili Dora'dan başkan Kalın'a ziyaret!

Mali Müşavirler Odası'na gerçekleştirilen ziyarette, Oda Başkanı Abdullah Kalın, Nihat Gündeş ve Ali Avgın tarafından karşılanan heyet, mesleki sorunlar ve talepler hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Başkan Abdullah Kalın, ziyaretle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Milliyetçi Hareket Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Zuhal Karakoç Dora, İl Başkanı Sayın Vahit Demiröz, İlçe Başkanları ve heyetleriyle birlikte Odamızı ziyaret ederek, meslektaş mitingimiz ve sorunlarımızla ilgili bilgiler aldı. Sayın vekilimize, deprem bölgesi mücbir sebep, geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesinin yapılmaması ve diğer hususlar aktarıldı. Sayın vekilimizin sorumluluk duygusu içerisinde bizleri ziyareti ve konulara ilişkin olarak anında aksiyon alarak ilgililere iletişim kurması ve bizlere de kurdurması takdire şayandı. Nazik ziyaretleri, alakaları ve hassasiyetleri için Sayın Vekilimiz Zuhal Karakoç Dora Hanımefendi'ye, İl Başkanımız ve heyetlerine şahsım, odamız ve meslektaşlarım adına teşekkür eder, saygılarımızı sunarım."

Milletvekili Zuhal Karakoç Dora ise ziyaretle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İl Başkanımız ve İlçe Başkanlarımızla birlikte Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret ederek bölgesel anlamda meslek erbaplarının sorunları noktasında istişareler gerçekleştirdik. Görüşmemizin ana gündemini oluşturan:

- Geçici vergilendirmenin enflasyon düzeltmesinin üç ayda bir değil de kurumlar vergisiyle birlikte yılda bir kez yapılması,

- Mücbir sebebin 30 Haziran 2025 tarihine kadar son kez olmak üzere tek defada uzatılması,

- Tahakkuk eden vergi ve SGK primlerinde halihazırda uygulanmakta olan 24 ay faizsiz yapılandırmanın rasyo oranlarına bakılmaksızın ve teminat aranmaksızın uygulanması

hususlarını görüşme esnasında doğrudan Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e ve akabinde Plan ve Bütçe Komisyon Başkanımız Mehmet Muş Bakanımıza ilettik. Mücbir sebep konusunu daha önceki görüşmemde Şubata kadar bir kez daha uzatabileceklerini ileten Sayın Bakanımız Mehmet Şimşek'ten hem deprem bölgesi için 2025 Haziran'a kadar mücbir sebebin uzatılması hem de umuma şamil diğer konularda destek beklediğimizi yineliyor, gayretleri ve destekleri için çokça teşekkür ediyoruz."