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Milletvekili Güvenç, Şampiyonlarla Bir Araya Geldi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, şampiyonları ağırladı.

Milletvekili Güvenç, Şampiyonlarla Bir Araya Geldi

Milletvekili Güvenç, Şampiyonlarla Bir Araya Geldi

TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, şampiyonları ağırladı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 11:00
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Ulusal, uluslararası yarışmalarda ülkemizi ve Kahramanmaraş’ı temsil eden sporcularla TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, akşam yemeğinde bir araya geldi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz’un düzenlediği etkinlikte çeşitli branşlardaki milli sporcularla bir araya gelen Başkan Güvenç, şampiyonlarla sohbet etti.

“Sağlıklı toplumun spor yapan toplum olduğuna inanıyoruz”

Burada açıklama yapan Celalettin Güvenç, “Özellikle spora gönül veren herkesi yürekten kutluyorum. Bunu her ortamda meslek hayatımızın her döneminde ifade ettik. Çünkü biz sağlıklı toplumun spor yapan toplum olduğuna inanıyoruz. Her yaşta her zaman herkes için spor diyoruz. Sporun ruhuna inanıyoruz. Biz her yaşta, her zaman, herkes için sağlıklı toplumun spor yapan toplum olduğuna inanıyoruz. Spor yapan toplumların, hem sağlıklı, hem medeni cesaretlerinin yüksek birlikten iş yapma kültürü gelişmiş toplumlar olarak görüyoruz. Sporun yaygınlaşması için elimizden geleni yaptığımız gibi devletin, hükümetin ve yerel idarelerinde bu politikayı geliştirmesi, desteklemesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Bizde bulunduğumuz konumlarda her gittiğimiz yerde, her makamda bunun mücadelesini verdik. Hamdolsun ki, bununda izlendiğini görüyoruz. Bütün amatör spor çevreleri gayretimizi biliyor. Çünkü Türkiye'de spora bakış, doğru bir bakış değil, daha 3,5 sene öncesine kadar toplumun yetkili, etkili kesimleri spordan çok uzak duruyorlardı. Ama bugün belediyecilikte yaptığımız anlayış devrimiyle belediyelerimiz elinden geldiği kadar gerek fiziki alt yapının gelişmesi, gerek sporcu sayısının artması, gerekse bilinçli spor yapılması için gerekli eğitimin verilmesi noktasında büyük gayret gösteriyorlar" dedi.

“Spor yapan toplumlar hem sağlıklı hem medeni cesaretli”

Güvenç, açıklamasının devamında ise, ““Bizde bulunduğumuz konumlarda her gittiğimiz yerde her bulunduğumuz makamda bununda mücadelesini verdik. Hamdolsun ki bunu da izlendiğini görüyorum. Spor yapan toplumların hem sağlıklı hem medeni cesaretlerin yüksek birlikte iş yapma kültürü ile gelişmiş toplumlar olarak görüyoruz ve sporun yaygınlaşması için elimizden geleni yaptığımız gibi devletin, hükümetin ve yerel idarelerinde bu politikayı geliştirmesi ve desteklemesi gerektiğine yürekten inanıyoruz. Kahramanmaraş’ımızda 300 bini üzerinde aktif spor yapabilecek gencimiz var. Bu bizlerin üzerine çok büyük sorumluluk yüklüyor. Belediyelerimizin üzerine çok büyük sorumluluk yüklüyor. Hükümetin temsilcisi il müdürlerimizin, valimizin, büyük şehrimizin hepimizin üzerine büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun farkında olmalıyız ve destek olmalıyız” ifadelerine yer verdi.

“Şampiyonların sayısını artırma gayretindeyiz”

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz ise, çok verimli bir etkinlik olduğunu belirterek, “Kahramanmaraş sporcu potansiyeli olarak çok önemli bir konumda bizde il müdürlüğü olarak bu çıtayı artırmanın peşindeyiz” diye konuştu.

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