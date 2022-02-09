Milletvekili Güvenç’ten Kahramanmaraş Yatırım Müjdesi

Toplamda 60 bin kişiye hizmet etmesi planlanan yatırımlar, SGK’dan arsa tahsisinin yapılmasının ardından hızlı şekilde halkın hizmetine sunulacak. Müjdeyi ise TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç verdi.

Kahramanmaraş’ta sağlık ve eğitim alanındaki yatırımlar devam ediyor. Son olarak SGK’ya ait olan arsanın Sağlık İl Müdürlüğü’ne ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edilmesiyle Dulkadiroğlu ilçesine bağlı olan Şeyhadil, Duraklı, Bağlarbaşı ve Menderes mahallelerinde yaşayan toplam 60 bin vatandaşa hitap edecek Aile Sağlık Merkezi, Sağlık Hayat Merkezi ve 112 Acil İstasyonu’nu kapsayan tesis ile 32 derslikli okul inşaa edilecek. Eski muayene istasyonunun bulunduğu 9,5 dönümlük alana yapılacak olan projenin detayları ise Dulkadiroğlu Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşuldu. Programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman, İl Sağlık Müdürü Ali Nuri Öksüz, SGK İl Müdürü Harun Akbalaban, AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ve muhtarlar katıldı.

“ŞEHRİMİZİ DAHA YAŞANILABİLİR HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ”

Program sonrası konuşan TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş’ı daha yaşanılabilir bir hale getirmeye çalıştıklarını belirterek, “Her zamanki gibi mahallerimizin, insanlarımızın ve şehrimizin sorunlarını çözmeye, şehrimizi daha yaşanılabilir hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Hamdolsun Şeyhadil Mahallesi’nde SGK’ya ait bir araziyi Milli Eğitim ve Sağlık Müdürlüğüne tahsis ettirdik. Hem Ziya Gökalp Ortaokulu’nun bin 100 öğrencisinin daha iyi imkanlarda eğitim görmesini sağlayacak hem de Bağlarbaşı, Duraklı, Şeyhadil ve Menderes mahallelerinin Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi, 112 ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu önemli tesislerin arsa sorununu çözmüş olduk. Ben çok mutlu oldum. Keyifli bir toplantı oldu. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun diyorum” dedi.

“CİDDİ BİR EFORLA VE KOORDİNASYONLA BU SORUNUMUZU ÇÖZDÜK”

AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu ise şunları söyledi: “Bugün İlçemizin 3 mahallesini ilgilendiren önemli bir konunun çözümünün sonucunda İçişleri Komisyonu Başkanımızın riyasetinde Kurum amirlerimizle birlikte sunumu yaptık. İçişleri Komisyonu Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ciddi bir eforla ve koordinasyonla bu sorunumuzu çözdük. Hem 3 mahallemizin okulla ilgili sorunu hem de sağlık alanıyla ilgili sorunu çözülecek. Başta İçişleri Komisyonu Başkanımız olmak üzere emeği geçen herkese belediye başkanımıza ve kurum müdürlerimize çok teşekkür ediyorum.”