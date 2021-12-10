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Milletvekili İmran Kılıç’ın İsmi, Türkoğlu’nda yaşatılacak

Türkoğlu Belediyesinin 2021 yılı Aralık ayı olağan Meclis kararı ile Çobantepe mahallesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan sosyal tesisin adının ‘İMRAN KILIÇ SOSYAL TESİSLERİ’ olmasına, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile karar verildi.

Milletvekili İmran Kılıç’ın İsmi, Türkoğlu’nda yaşatılacak

Milletvekili İmran Kılıç’ın İsmi, Türkoğlu’nda yaşatılacak

Türkoğlu Belediyesinin 2021 yılı Aralık ayı olağan Meclis kararı ile Çobantepe mahallesinde bulunan ve geçtiğimiz günlerde hizmete açılan sosyal tesisin adının ‘İMRAN KILIÇ SOSYAL TESİSLERİ’ olmasına, Belediye Başkanı Osman Okumuş ve Meclis üyeleri tarafından oy birliği ile karar verildi.

10 Aralık 2021 Cuma 12:10
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Düzenlenen AK Parti grup toplantısının ardından, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş’un başkanlığında 2021 yılının son Aralık ayı meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, geçtiğimiz günlerde vefat eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili merhum İmran Kılıç’ ın ruhuna ithafen Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Sonrasında ise vekilin hatırasını yaşatacak Türkoğlu’na bağlı Çobantepe Mahallesinde bulunan sosyal tesise ‘İmran Kılıç Sosyal Tesisleri’ adı verildi.

Meclis toplantısında konuşma yapan Belediye Başkanı Osman Okumuş; Kahramanmaraş AK Parti Milletvekilimiz İmran Kılıç, geçtiğimiz günlerde vefat etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, ikinci dönemiydi. Türkoğlu’nda yakinen bilen bir vekilimizdi. Çünkü Türkoğlu’nda Müftülük yapmıştı. Hem geçen dönem hem de bu dönem beraber çalışma fırsatı oldu. Beyoğlu Belediye Başkanı iken de müftü olarak çalışma fırsatı oldu. Disiplinli bir vekildi. İşini ciddiye alırdı. Türkoğlu’yla ilgili talepleri ilettiğimizde sonuna kadar uğraşırdı. Geri dönerdi büyük oranda da verdiğimiz projeleri ilçemizle ilgili sıkıntıları çözerdi, yani genel müdür boyutunda, bakan yardımcısı, bakan boyutunda işini çok ciddiye alan ve Kahramanmaraş’ın on bir ilçesinde ne kadar cenaze sahibi varsa gerek taziyesine gider, gerekse de telefonla bizatihi cenaze yakınlarını arayarak taziyede bulunurdu.

Biz kendinden razıydık, hakkımızı helal ediyoruz. Fazlasıyla vekilliğin gereğini yaptı ve ilçemize de büyük hizmetleri oldu. Çok sevdiğimiz bir milletvekiliydi. Ama ömrü yetmedi, geçtiğimiz haftalarda da rahmetli oldu. Ailesine, özellikle hacı ablaya sabırlar diliyoruz. Başsağlığı diliyoruz.

Kendisini sevdiğimizi, kendisini unutmadığımızın göstergesi olarak sizler de onay verdiğiniz taktirde belediye meclis kararıyla Türkoğlu ilçesi Çobantepe mahallesine yapmış olduğumuz sosyal tesislere ismini vermek istiyoruz.

Bu sosyal tesislerde; Bay-Bayan Taziye evi, sağlık ocağı, okul, Millet Konağı, Sağlık Ocağı, Tam Aydınlatmalı Halı Saha, Yürüyüş Yolu, Oyun Grubu ve Kamelyalar, mutfak, yemekhane ve lavabolar ve otopark bulunmakta.Değerli rahmetli İmran Kılıç vekilimizin ismini buraya vermek istiyoruz. Oylarınıza sunuyorum. Diyerek konuştu.

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