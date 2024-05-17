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Milletvekili Karatutlu'dan başkanlara hayırlı olsun ziyareti!

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

Milletvekili Karatutlu'dan başkanlara hayırlı olsun ziyareti!

Milletvekili Karatutlu'dan başkanlara hayırlı olsun ziyareti!

DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar’a hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundu.

17 Mayıs 2024 Cuma 10:12

Milletvekili Dr. Karatutlu, ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ımıza hizmet edecek olan yeni belediye başkanlarımızın heyecanı ve azmi, şehrimizin geleceği adına umut verici. Allah, yaptıkları hizmetleri hayırlı etsin. Belediye başkanlarımızın şehrimize değer katacak projeleri ve hizmetleri ile Kahramanmaraş'ımızın daha da güzelleşeceğine inanıyorum," dedi.

Dr. Karatutlu, şehrin çeşitli bölgelerinde devam eden ve yeni başlayacak projeler hakkında bilgi aldı ve belediye başkanlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Milletvekili, "Belediyelerimizin çalışmalarını yakından takip ediyor ve her türlü desteği sağlamaya hazırız. Kahramanmaraş'ın her köşesinin kalkınması ve gelişmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz," şeklinde konuştu.

Milletvekili Karatutlu'nun ziyaretleri, yerel yönetimlerle olan iş birliklerini pekiştirmek ve Kahramanmaraş'ın ihtiyaçlarına yönelik ortak çözümler geliştirmek amacıyla gerçekleştirildi.

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Milletvekili Karatutludan Başkanlara Hayırlı Olsun Ziyareti!
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