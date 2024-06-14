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Milletvekili Karatutlu'dan Kurban bayramı mesajı!

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Karatutlu'dan Kurban bayramı mesajı!

Milletvekili Karatutlu'dan Kurban bayramı mesajı!

Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

14 Haziran 2024 Cuma 18:11

Vekil Karatutlu mesajında şunları söyledi:" Milli birlik ve beraberliğimizin en yüksek seviyede tezahür ettiği, toplumsal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin her zamankinden daha fazla hatırlandığı bir Kurban Bayramını daha hep birlikte karşılamanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz.

Bayramlar karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörünün kuvvetlendiği, dargınlıkların unutulduğu, toplumsal barışın, millet olma bilincinin ve birlikte yaşama iradesinin güç kazandığı günlerdir. Bu bilinçle bu kutsal günleri fırsat bilerek, tarih boyunca olduğu gibi bizleri bir arada tutan milli ve manevi değerleri yaşatmak, birlik ve beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek ve kardeşlik duygularımızı geliştirmek için bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Bu vesile ile bizlere bu topraklarda huzur ve güven içinde bayramlar yaşatan tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet, değerli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Kutsal Hac farizasını yerine getiren vatandaşlarımızın haclarının kabul olmasını ve sağ salim ülkemize dönmelerini temenni ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Kurban Bayramının tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini, milli birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin artmasına vesile olmasını temenni eder, başta Kahramanmaraşlı hemşehrilerim olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarının ve basınımızın değerli mensuplarının Kurban bayramını kutlar, sevgi ve selamlarımı sunarım"dedi.

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Karatutludan Kurban Bayramı Mesajı!
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