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Milletvekili Öçal, ‘Afşin lavanta tarlalarıyla Türkiye’de örnek bir ilçe oldu’

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde lavanta tarlalarının ve Arı Evi’nin Türkiye’de kozmetik ve farmakoloji alanlarındaki açığı kapatacağını ifade eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, “Artık bu model ülkemizin çeşitli yerlerinde Afşin modeli olarak uygulanacak” dedi.

Milletvekili Öçal, ‘Afşin lavanta tarlalarıyla Türkiye’de örnek bir ilçe oldu’

Milletvekili Öçal, ‘Afşin lavanta tarlalarıyla Türkiye’de örnek bir ilçe oldu’

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde lavanta tarlalarının ve Arı Evi’nin Türkiye’de kozmetik ve farmakoloji alanlarındaki açığı kapatacağını ifade eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, “Artık bu model ülkemizin çeşitli yerlerinde Afşin modeli olarak uygulanacak” dedi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 10:24
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AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, çalışmaları yerinde incelemek ve temaslarda bulunmak üzere Afşin İlçesi’ne ziyaret gerçekleştirdi. Teşkilat mensuplarının da eşlik ettiği ziyarette Öçal’ın ilk durağı Beyceğiz Mahallesi oldu. Mahallede hane halkını evinde ziyaret eden Öçal, daha sonra Esnaf, Sanatkârlar Odası’na geçerek, sorun ve talepleri dinledi. Akabinde teşkilat toplantısına katılan Öçal, daha sonra Afşin Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Lavanta Tarlaları ve Arı Evi’nde incelemelerde bulundu.

“Lavanta Projesi Güzel Bir Örnek Oldu”

Lavanta tarlasında distilasyon tesisi ve Afşin arı evini gezen AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, 380 dekar ile dünyanın en büyük tek parçadaki lavanta tarlasının Afşin’de oluşturulduğunu söyledi. Öçal, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “Afşin’de, tıbbı ve aromatik bitkiler anlamında Türkiye’deki önemli bir açığı kapatma noktasında çalışmalar yapılıyor. Türkiye uzun zamandır böyle bir arayış içindeydi ve bu duruma ilk cevap veren Afşin İlçemiz oldu. Bu anlamda Afşin Belediyemizi tebrik ediyorum. Çiftçilerimize alternatif ürün sağlama ve örnek olma noktasında atıl bırakılan bu topraklarda lavanta projesi güzel bir örnek oldu.

“Amaç Kar Elde Etmekten Ziyade Model Olmaktı”

Afşin Belediyemiz tıbbı aromatik bitkiler ve lavanta konusunda geniş araştırmalar yaparak bu noktaya geldi. Buradan elde edilen ürünler yağa dönüşecek ve kozmetik ürünler olarak piyasaya sürülecek. Lavanta tarlasına oluşturulan arı evi projesi de Türkiye’de bir ilk oldu. Artık Afşin modeli olarak ülkemizin çeşitli yerlerinde uygulamaya konulacak. Buradaki amaç kar elde etmekten daha ziyade model olabilmekti ve bunu Afşin’imiz lavanta ve arı eviyle başardı. İnşallah ülkemizin atıl durumdaki kullanılmayan tarıma elverişsiz arazilerimizde Afşin modeli ile değerlendirilerek hem ekonomiye hem de turizme kazandırılır. Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Güven ve ekibini çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Afşin lavanta ve aromatik bitkiler konusunda her geçen gün profesyonelleşiyor. Bu ürünleri sadece koku sanayide değil farmakoloji de taşımayı düşünüyoruz. Bu alan, dünyada önemli bir sektör haline geldi ve buradan da payımızı almayı istiyoruz. Belediyemizin bu konuda da görüşmeler yaptığını ve girişimleri olduğunu öğrendik. İnşallah Afşin’imizde yapılan bu çalışmalar insanlarımıza da geri dönüşü güzel olacak.

“Lavanta Ürünlerini TBMM’de Dağıttım”

Afşin’imizden Efsus markası adı altında çıkan lavanta ürünlerini TBMM’de de dağıttık ve birçok milletvekili Afşin’de lavanta mı yetişiyor? şeklinde şaşırdı. Bizlerde buraya yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdik. Bunun yanı sıra bu ürünlerden bir çalışmam sırasında bulunduğum İspanya’da milletvekillerine de hediye ettim ve güzel geri dönüşler aldım.”

“Halkımızla İç İçeyiz”

Ziyaretlerle ilgili de konuşan Öçal, “Meclis çalışmalarımız sona erdi. Meclisin tatile girmesiyle birlikte milletvekilleri olarak bizlerde seçim bölgelerimizdeyiz. Şu andan itibaren iktidar milletvekillerimizin hepsi sahada vatandaşlarımızla birlikteler. Dün itibariyle Andırın İlçemizdeydik. Mahalle ve köy toplantılarımızı gerçekleştirdik. Bugünde Afşin’deyiz. Afşin’de hem yerel yönetimlerimizin çalışmalarını hem teşkilatlarımızın yaptığı çalışmaları yerinde inceledik. Ziyaretlerimize devam edeceğiz. Bizim mesajımız şu; halkımızla iç içeyiz. Halkımızın sorunlarına çözüm üretme noktasında hep birlikte özverili bir şekilde çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Öçal’a Afşin ziyaretinde Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi, İl Başkan Yardımcıları Murat İldeniz, Şems Sezal ve ilçe teşkilat mensupları eşlik etti.

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Milletvekili Öçal‘Afşin Lavanta Tarlalarıyla Türkiye’de örnek Bir Ilçe Oldu’
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