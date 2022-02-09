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Milletvekili Özdemir'den Akdeniz gazeteciler cemiyeti’ne ziyaret!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret gerçekleştirdi.

Milletvekili Özdemir'den Akdeniz gazeteciler cemiyeti’ne ziyaret!

Milletvekili Özdemir'den Akdeniz gazeteciler cemiyeti’ne ziyaret!

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’ne ziyaret gerçekleştirdi.

09 Şubat 2022 Çarşamba 09:02
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12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinliklerine katılım sağlamak için kente gelen Özdemir, cemiyetin başkanlığına seçilen Serkan Ercüment Kuzu ve yönetimini ziyaret etti.

Bir süre cemiyet üyeleriyle sohbet eden Özdemir, gazetecilere ziyareti değerlendirdi.

Özdemir, “Bu hafta TBMM’si tatil o yüzden Kahramanmaraş’tayız. Önümüzde ki hafta Kahraman Şehrimizin kurtuluşunun 102. Yıl dönümü dolayısı ile birçok etkinlikte bulunuyoruz. Bugün Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’ne Başkan Seçilen Serkan Ercüment Kuzu ve Yönetim Kurulunu Ankara’da ki yoğun tempomuz dolayısıyla biraz gecikmeli olsa da hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Şehrin sorunları ve yatırımları ile ilgili basın mensuplarımız ve sivil toplum kuruluşları ile istişarede bulunuyoruz. Basın mensubu arkadaşlarımızın sorunları, dilekleri ve istekleri hakkında fikir alışverişi yapıyoruz. Serkan Ercüment Kuzu Başkanımıza ve Yönetim kuruluna yeni görevlerinde başarılar diliyoruz, misafir ettikleri için teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ziyarette Ak Parti İl Başkan yardımcısı Halit Orhan, KMAGC Yönetim Kurulu üyeleri Osman Tuğrul Tuğ, Ali Keklik, Murat Baltacı ve Marpol Tv Yayın Yönetmeni Zekeriya Okutucu ve Maraş Pusula Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Salman katıldı.

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Milletvekili Özdemirden Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti’ne Ziyaret!
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