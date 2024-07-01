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Milli Heyecan Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda Dev Ekranlardan Takip Edilecek

Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile oynayacağı zorlu mücadeleyi Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Kümbet Necmettin Gevri Parkı’ndadev ekranlarda sporseverlerle buluşturacak.

Milli Heyecan Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda Dev Ekranlardan Takip Edilecek

Milli Heyecan Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda Dev Ekranlardan Takip Edilecek

Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımımızın Euro 2024 son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile oynayacağı zorlu mücadeleyi Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi ve Kümbet Necmettin Gevri Parkı’ndadev ekranlarda sporseverlerle buluşturacak.

01 Temmuz 2024 Pazartesi 18:37

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 16’ya yükselen A Milli Futbol Takımımızın Avusturya ile oynayacağı mücadele Onikişubat’ta Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Dulkadiroğlu’nda ise Kümbet Necmettin Gevri Parkı’nda kurulacak dev ekranlardan canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, grup maçlarında olduğu gibi son 16 heyecanını da dev ekranlardan takip edebilecek. Büyükşehir Belediyesi tüm sporseverleri, Millilerin 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’da Avusturya ile karşılaşacağı dev müsabakayı dev ekranlardan izlemeye davet etti.

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Milli Heyecan Onikişubat Ve Dulkadiroğlu’nda Dev Ekranlardan Takip Edilecek
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