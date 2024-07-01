Milli Heyecan Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda Dev Ekranlardan Takip Edilecek

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nu 6 puanla ikinci sırada tamamlayarak son 16’ya yükselen A Milli Futbol Takımımızın Avusturya ile oynayacağı mücadele Onikişubat’ta Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, Dulkadiroğlu’nda ise Kümbet Necmettin Gevri Parkı’nda kurulacak dev ekranlardan canlı yayınlanacak.

Futbolseverler, grup maçlarında olduğu gibi son 16 heyecanını da dev ekranlardan takip edebilecek. Büyükşehir Belediyesi tüm sporseverleri, Millilerin 2 Temmuz Salı günü saat 22.00’da Avusturya ile karşılaşacağı dev müsabakayı dev ekranlardan izlemeye davet etti.