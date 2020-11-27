Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam Dualarla Anıldı

Cuma namazının ardından gerçekleştirilen anma programına Adalet ve kalkınma Partisi (Ak Parti) Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hanifi Toptaş, KSÜ Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Zekeriya Pak ve Prof. Dr. Kadir Saltalı, Dulkadiroğlu Belediye Başkan Yardımcısı Yemliha Özşahan, Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Sütçü İmam’ın torunu Mehmet Türkkorur, KSÜ personeli ve vatandaşlar katıldı.

Anma programında konuşan Milletvekili İmran Kılıç, Sütçü İmam’ın şahsında bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve şükranla andı.

Sütçü İmam’ın her türlü değerlerimize ve kadınlarımızın namusuna el uzatmaya çalışan düşmana inancından aldığı güçle haddini bildirdiğini hatırlatan Milletvekili Kılıç, “İşte o gün buralara kadar gelip vatanımızı bölmeye çalışan hainler bugün bile değişik vesilelerle hadsizliklerine devam etmektedirler. Ama biz tarihimizden ibret alıp, olandan ders çıkararak birliğimize, dirliğimize dikkat ettiğimiz zaman düşmanlar bize o gün yapamadıkları gibi bugün de hiçbir şey yapamayacaklardır.” diye konuştu.

Sütçü İmam’ın şahsında Milli Mücadele şehit ve gazilerini rahmet ve şükranla anarak konuşmasına başlayan üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Taner Okumuş ise Kahramanmaraş Milli Mücadelesinin fitilini ateşleyen ilk kurşunu sıkan Sütçü İmam’ın gösterdiği kahramanlığın çok önemli olduğunu söyledi.

“Sütçü İmam sade bir vatandaştı. Süt satarak geçimini temin ediyordu. Ancak konu vatan olduğunda, millet olduğunda, din olduğunda ‘ama’, ‘fakat’ demeden silahını çekip gereğini yapmıştı. Arkasından başlayan kurtuluş mücadelesinde o mücadeleye katılan Kahramanmaraş’ın her ferdi de yine aynı davranışı göstermişti.” diyen Rektör Vekili Okumuş, “İşte Kahramanmaraş’ı Kahramanmaraş yapan bu ruhtur ve bu ruh Kahramanmaraş’ta devam etmektedir.” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Sütçü İmam’ın torunu Mehmet Türkkorur da kısa bir konuşma yaparak anma programını düzenleyen KSÜ yönetimine teşekkürlerini sundu.

Yapılan konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirilirken, program Kahramanmaraş Müftü Yardımcısı Cafer Kılınç’ın yaptığı duanın ardından son buldu.