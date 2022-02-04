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Milli Mücadele Ruhu Bu Sergide

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında ‘22 Gün 22 Gece Kahramanmaraş Milli Mücadelesi’ resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ressam Büşra Yurtseven, “Maraş halkının vermiş olduğu milli mücadele eserlerimi hayata geçirirken bana ilham kaynağı oldu” dedi.

Milli Mücadele Ruhu Bu Sergide

Milli Mücadele Ruhu Bu Sergide

Kurtuluş Haftası etkinlikleri kapsamında ‘22 Gün 22 Gece Kahramanmaraş Milli Mücadelesi’ resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Ressam Büşra Yurtseven, “Maraş halkının vermiş olduğu milli mücadele eserlerimi hayata geçirirken bana ilham kaynağı oldu” dedi.

04 Şubat 2022 Cuma 19:02
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Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 12 Şubat Kurtuluş Haftası etkinlikleri ilk gününde hız kesmeden devam ediyor. Şehitlerimiz için okunan hatim duası ve Mevlid-i Şerif’le start alan etkinlikler Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilen ‘22 Gün 22 Gece Kahramanmaraş Milli Mücadelesi’ resim serginin açılışıyla devam etti. Küratörlüğünü İsmail Erdoğan’ın yaptığı sergide Ressam Büşra Yurtseven imzası taşıyan tablolar bulunuyor. Milli mücadele ruhunu yansıtan tabloların yer aldığı ‘Kurtuluş’ temalı resim sergisine kent protokolü, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

İlhamım Maraş’ın Mücadelesi

Resim sergisinin açılışında konuşan Ressam Büşra Yurtseven, “Maraş’ın milli mücadelesini anlatan ‘22 Gün, 22 Gece’ adlı resim sergisinin açılışını Erdem Bayazıt’ın şu dizeleriyle yapmak istiyorum: Ölüm bize ne uzak bize ne yakın ölüm, ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm. Maraş’ın ölümsüz kahramanlarını, Sütçü İmam’ı, Rıdvan Hocayı, Senem Ayşe’yi resmederek anlatmak beni çok mutlu etti. Maraş’ın şanlı tarihini okuduğumda çok etkilendim. Burada düşmana karşı verilen mücadele tablolarımı hayata geçirirken bana ilham kaynağı oldu. Benim için çok anlamlı ve heyecan verici bir çalışma oldu” dedi. Tematik resim sergisi 4 Mart tarihine kadar ziyarete açık olacak.

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Milli Mücadele Ruhu Bu Sergide
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