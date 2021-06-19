Mis Kelebek Tarım bölge halkının hizmetinde

Mis Kelebek Tarım Genel Müdürü Mis Kelebek KILINÇASLAN yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Mis Kelebek Tarım olarak Kahramanmaraş tarım potansiyelinin çıtasını yükseltebilmek ve çiftçilerimize daha fazla hizmet sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Tarımsal üretimin milli gelirin önemli bir payını oluşturduğu ülkemizde, tarımsal üretimde verimliliğin yükselmesi, tarımsal verimliliği arttıracak her türlü yatırım, yalnız tarım kesimi için değil, ekonominin bütünü içinde önemlidir.

Tarım sektörü, insanlar için gıda ihtiyacını karşılayan, birçok sanayiye hammadde sağlayan, nüfusun önemli bir bölümünü istihdam eden ve böylece ülke ekonomisine önemli katkıları olan stratejik öneme sahip bir sektördür.

Günümüzde mevcut imkânlarla tarım alanlarını genişletmek ya da doğal koşulları istenilen yönde etkilemek hemen hemen mümkün değildir. Tarımsal üretimi arttırmak, tarımsal üretim girdilerini ve teknolojiyi en iyi şekilde yönetmekten geçiyor.

Tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında bilgili çiftçi ve bilinçli üretici hedefi doğrultusunda ilimizde ve ilçelerimizde, birçok eğitim toplantılarıylaçiftçilerimizi bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam ediyoruz.

Üretimi artırmanın yanında çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeden, güvenli gıda üretimini sürdürülebilir bir şekilde sağlayan ve tüketicilerin güvenli gıda taleplerini karşılayan İyi Tarım Uygulamaları ile iç ve dış pazara güvenli ürün sunulmuş olacaktır. . Bu sayede üreticilerimize daha kârlı bir tarım modelini benimseterek, insanlarımıza da güvenilir gıda sunmak hedeflerimizden.

Türkiye tarımında söz sahibi olmayı hedef koyan Kahramanmaraş İlimizde hizmet veren Mis Kelebek Tarım bitkisel üretimde doğal bitki besleme ürünleri ile Kahramanmaraş halkına hizmet vermeye çalışmaktadır.

Bunun yanında çiftçilerimize ücretsiz danışmanlık hizmeti veren Mis Kelebek Tarım, her gün üç teknik ekibi ile arazide çiftçilerimizin arazilerini kontrol etmektedir.

Şunu hiçbir zaman unutmayalım ki gelecek nesillere daha temiz bir çevre, daha temiz topraklar bırakmak bizlerin, hepimizin görevi olmalıdır.

Bu vesile ile 2021 yılının çiftçilerimize bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyorum.

TOPRAK AŞIĞI ÇİFTÇİ DOSTU MİS KELEBEK TARIM