MİYABB’dan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mart’a Ziyaret

Medya İnternet Yayıncıları Basın Birliği (MİYABB) Başkanı Ebru Sema Akkurt, Bir süre önce Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak atanan Hüseyin Mart’ı makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

(MİYABB) Başkanı Ebru Sema Akkurt ve yönetim kurulu üyelerinin katılım gösterdiği ziyarette kentin eğitim sorun ve problemleri karşılıklı konuşuldu.

Göreve yeni başlayan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Ziyaret, iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.