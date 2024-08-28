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Modifiyeli ve klasik araç tutkunları Kahramanmaraş’ta buluşacak!

Kahramanmaraş Auto Fest tarafından 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Modifiyeli ve Nostaljik Araç Festivali düzenlenecek. Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek festivalde birbirinden eğlenceli yarışma ve etkinlikler araç tutkunlarıyla buluşacak.

Modifiyeli ve klasik araç tutkunları Kahramanmaraş’ta buluşacak!

Modifiyeli ve klasik araç tutkunları Kahramanmaraş’ta buluşacak!

Kahramanmaraş Auto Fest tarafından 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Modifiyeli ve Nostaljik Araç Festivali düzenlenecek. Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek festivalde birbirinden eğlenceli yarışma ve etkinlikler araç tutkunlarıyla buluşacak.

28 Ağustos 2024 Çarşamba 16:06

Kahramanmaraş Auto Fest tarafından 31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde Modifiyeli ve Nostaljik Araç Festivali düzenlenecek. Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde yaklaşık 2 bin modifiyeli aracın katılımıyla gerçekleştirilecek festivalde desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları araç tutkunlarıyla buluşacak. Modifiyeli araca gönül vermiş birbirinden ünlü isimlerin de katılacağı festival, Cumartesi günü saat 17.00’da kapılarını ziyaretçilerine açacak.Pazar günü saat 19.00’a kadar devam edecek modifiyeli araç festivaline tüm araba tutkunları davet edildi.

Tüm Vatandaşlar Festivale Davet Edildi

31 Ağustos Cumartesi günü açılışı gerçekleştirilecek festival öncesi Milli İrade Meydanı’nda tanıtım lansmanı gerçekleştirildi. Programda konuşan Kahramanmaraş Auto Fest Dernek Başkanı Kaan Dertli, “31 Ağustos – 1 Eylül tarihleri arasında Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin desteğiyle Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde geniş kapsamlı otomobil festivali düzenleyeceğiz. Cumartesi günü saat 17.00’da festivalimiz kapılarını modifiyeseverlere açacak. Pazar günü saat 19.00’a kadar devam edecek. Festivalimizde desibel, güzellik ve basıklık yarışmaları olacak. Çevre illerden de yaklaşık 2 bin modifiyeli araç da festivalimize katılacak. Tüm modifiyeli araç tutkunlarını festivalimize davet ediyoruz. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fırat Görgel’e teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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Modifiyeli Ve Klasik Araç Tutkunları Kahramanmaraş’ta Buluşacak!
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