Muhammed Aydoğar “Birazda yetim ve emeklinin yüzü gülsün”

Kahramanmaraş’ta ayak basmadık alan bırakmayan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş’ta alternatif bir parti olduğunu söylemleriyle de gösterdi. Halkın içerisinde halkın serzenişine kulak vererek sıkıntılarını dinleyen Büyükşehir Adayı Aydoğar, “Hemşerilerimiz, Dul, Yetimlere ve Emeklilere sahip çıkan bir belediye görecekler. Bizim gördüklerimizi sırça köşklerde oturan, halkına tepeden bakan, sorunları sosyal medyadan öğrenen siyasetçiler ve idareciler göremez.

Bunları görmek için en ücra köydeki Mehmet amcayı, kenar mahallede yaşam mücadelesi veren Zeynep teyzenin ayağına kadar gitmeniz gerekir. Fakat bunlar o amca ve teyzenin varlığından bile haberdar olamazlar, çünkü adreslerini bilemezler, çünkü toplumdan uzaklaştılar, çünkü seslerini duymazlar. İşte bu kardeşiniz gerekse ev ev dolaşarak hemşerilerimize yapacaklarımızı anlatmaya devam edeceğiz. Gecemiz gündüzümüz yok, ekibimizle birlikte daha iyisini yapmak için yola çıktık ve bunu başaracak güç, azim ve bilgi birikimine sahibiz.” Dedi.

Kahramanmaraş’ta yaşam mücadelesi veren yardıma muhtaç Dul, Yetim ve Emeklilere sahip çıkan bir belediye olacaklarını, onların sadece ayni ve nakdi ihtiyaçlarından öte manevi olarak da onlara sahip çıkacaklarını belirten Aydoğar, “Yetimlerin İslamiyet’te de davamızda da yeri ayrıdır. Onlara sahip çıkmak, dertleriyle ilgilenmek en büyük görevimizden biridir. Bugün aldıkları maaşların buhar olup uçtuğu emekli kardeşlerimize de, kimsesiz olan dul kardeşlerimize de sahip çıkacağız. Gerek maddi gerek manevi tüm sorunlarıyla ilgilenen bir Büyükşehir Belediyesi düşüncesini bu kente yerleştireceğiz.” Dedi.

Ekonomik zorluklar nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan hemşerilerinin de sonuna kadar yanında olacaklarına değinen Aydoğar; “Yeniden Refah belediyeciliğinde onların da yüzü gülecek. Kahramanmaraş 31 Mart’tan sonra yeni bir başlangıcın, umudun ve değişimin kapısını aralayacaktır” ifadelerini kullandı.