Muhammed Aydoğar “En büyük paydaşımız teknik meslek odaları olacak”

Asrın en büyük yıkımına sahne olan Kahramanmaraş’ta tüm proje çalışmalarını titiz bir şekilde yürüten Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ‘Bir oy benden, bir tuğla benden’ mottosu ile tüm hemşerilerine ulaşmak istediklerini söyledi. Hemşerilerinin bu kutlu görevi tevdi ettiklerinde ise ‘Ben yaptım oldu’ mantığını asla düşünmeyeceklerini, bir mühendis olarak tüm meslek odalarının görüş, düşünce ve önerilerini her zaman dikkate alacaklarını söyledi.

TEKNİK MESLEK ODALARINI ZİYARET ETTİ

31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, teknik meslek odalarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde en büyük paydaşlarının ve istişare ekibinin teknik meslek odaları olduğunu ifade eden Aydoğar, yapacakları projeleri bilime ve tekniğe uygun olarak hazırlayacaklarını kaydetti. İlk olarak İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran ve yönetim kurulunu ziyaret eden Aydoğar, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden yapılaşması ve statik projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ardından kendi evi de olan Makine Mühendisleri Odası’nı ziyaret eden Aydoğar’ı İl Temsilcisi Ali Rıza Açıksarı ve yönetimi karşıladı. Daha sonrasında Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliği’ni ziyaret eden Aydoğar, Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Volkan Dalyan’dan yeni yapılacak konut alanlarının zemin etüdü ile ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Galericiler Sitesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Aydoğar, burada esnafa yeni ve daha kullanışlı bir Galericiler Sitesi sözü verdi.

YENİ GALERİCİLER SİTESİ SÖZÜNÜ VERDİK

Yapılan seçim çalışmalarını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, “Bir oy benden, bir tuğla benden” mottosu ile tüm vatandaşlara ulaşmak istediklerini kaydetti. Aydoğar; “Bugün ilk önce İnşaat Mühendisleri Odası’nı sonra Makine Mühendisleri Odası’nı daha sonra da Jeoloji Mühendisleri Odası’nı ziyaret ettik. İnşaat Mühendisleri Odası’nda statik ve deprem sonrası yapılaşma hakkında Ökkeş Buğra Dalkıran Bey ile istişarelerimiz oldu. Bilgi alışverişinde bulunduk. Bir mühendis olarak kendi evimde olan Makine Mühendisleri Odası’nda İl Temsilcimiz Ali Rıza Bey ile istişarelerimiz oldu. Oradan sonra Jeoloji Mühendisleri Odası’nda Volkan Dalyan Bey ile istişarelerimiz oldu. Öğlenden sonraki programımızda Kahramanmaraş Galericiler Sitesi’ni ziyaret ettik. Yeniden Refah Partisi’nin büyükşehir ve ilçe belediyelerini kazanması durumunda yapılacak olan Yeni Galericiler Sitesi ve Oto Tamirciler Sitesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz için “Bir tuğlada benden, bir oyda benden” kampanyasını başlattık. Kahramanmaraş’ın oylarına talibiz. Dua istiyoruz. Oylarınızı istiyoruz. Bu güvenle, bu ihtirasla kazanacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydoğar, ayrıca Hürriyet Mahallesi Muhtarı Cahit Orakçı ve Türkiye Belediyeler Birliği Kahramanmaraş İl Temsilciliği’ni de ziyaret etti.