Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar...
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan Kurtuluş Mesajı
Ülkü Ocakları Başkanı Dursun Nar'dan...
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık bize hem acıyı hem de gururu yaşatacak”
Ünal Ateş; “Şubat ayı artık...
Motorine bir okkalı zam daha geliyor
Motorine bir okkalı zam daha...
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini anlatacak
Yazar Kaplan, Kahramanmaraş’ın İstiklal Mücadelesini...

Muhammed Aydoğar “En büyük paydaşımız teknik meslek odaları olacak”

Seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi Muhammed Aydoğar, teknik meslek odalarıyla birlikte kendi evi olan Makine Mühendisleri Odasını da ziyaret ederek en önemli istişare ekiplerinin teknik meslek odaları olacağını söyledi.

Muhammed Aydoğar “En büyük paydaşımız teknik meslek odaları olacak”

Muhammed Aydoğar “En büyük paydaşımız teknik meslek odaları olacak”

Seçim çalışmalarını sürdüren Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi Muhammed Aydoğar, teknik meslek odalarıyla birlikte kendi evi olan Makine Mühendisleri Odasını da ziyaret ederek en önemli istişare ekiplerinin teknik meslek odaları olacağını söyledi.

14 Şubat 2024 Çarşamba 10:42

Asrın en büyük yıkımına sahne olan Kahramanmaraş’ta tüm proje çalışmalarını titiz bir şekilde yürüten Yeniden Refah Partisi Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar ‘Bir oy benden, bir tuğla benden’ mottosu ile tüm hemşerilerine ulaşmak istediklerini söyledi. Hemşerilerinin bu kutlu görevi tevdi ettiklerinde ise ‘Ben yaptım oldu’ mantığını asla düşünmeyeceklerini, bir mühendis olarak tüm meslek odalarının görüş, düşünce ve önerilerini her zaman dikkate alacaklarını söyledi.

TEKNİK MESLEK ODALARINI ZİYARET ETTİ

31 Mart yerel seçimleri çalışmalarına hız kesmeden devam eden Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, teknik meslek odalarını ziyaret ederek istişarelerde bulundu. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmesi halinde en büyük paydaşlarının ve istişare ekibinin teknik meslek odaları olduğunu ifade eden Aydoğar, yapacakları projeleri bilime ve tekniğe uygun olarak hazırlayacaklarını kaydetti. İlk olarak İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran ve yönetim kurulunu ziyaret eden Aydoğar, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden yapılaşması ve statik projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ardından kendi evi de olan Makine Mühendisleri Odası’nı ziyaret eden Aydoğar’ı İl Temsilcisi Ali Rıza Açıksarı ve yönetimi karşıladı. Daha sonrasında Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilciliği’ni ziyaret eden Aydoğar, Jeoloji Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Volkan Dalyan’dan yeni yapılacak konut alanlarının zemin etüdü ile ilgili bilgiler aldı. Daha sonra Galericiler Sitesi’nde esnaf ziyaretinde bulunan Aydoğar, burada esnafa yeni ve daha kullanışlı bir Galericiler Sitesi sözü verdi.

YENİ GALERİCİLER SİTESİ SÖZÜNÜ VERDİK

Yapılan seçim çalışmalarını değerlendiren Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhammed Aydoğar, “Bir oy benden, bir tuğla benden” mottosu ile tüm vatandaşlara ulaşmak istediklerini kaydetti. Aydoğar; “Bugün ilk önce İnşaat Mühendisleri Odası’nı sonra Makine Mühendisleri Odası’nı daha sonra da Jeoloji Mühendisleri Odası’nı ziyaret ettik. İnşaat Mühendisleri Odası’nda statik ve deprem sonrası yapılaşma hakkında Ökkeş Buğra Dalkıran Bey ile istişarelerimiz oldu. Bilgi alışverişinde bulunduk. Bir mühendis olarak kendi evimde olan Makine Mühendisleri Odası’nda İl Temsilcimiz Ali Rıza Bey ile istişarelerimiz oldu. Oradan sonra Jeoloji Mühendisleri Odası’nda Volkan Dalyan Bey ile istişarelerimiz oldu. Öğlenden sonraki programımızda Kahramanmaraş Galericiler Sitesi’ni ziyaret ettik. Yeniden Refah Partisi’nin büyükşehir ve ilçe belediyelerini kazanması durumunda yapılacak olan Yeni Galericiler Sitesi ve Oto Tamirciler Sitesi hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimiz için “Bir tuğlada benden, bir oyda benden” kampanyasını başlattık. Kahramanmaraş’ın oylarına talibiz. Dua istiyoruz. Oylarınızı istiyoruz. Bu güvenle, bu ihtirasla kazanacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Aydoğar, ayrıca Hürriyet Mahallesi Muhtarı Cahit Orakçı ve Türkiye Belediyeler Birliği Kahramanmaraş İl Temsilciliği’ni de ziyaret etti.

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Aydoğar “En Büyük Paydaşımız Teknik Meslek Odaları Olacak”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKOM Kahramanmaraş için yağış uyarısı!
AKOM Kahramanmaraş için yağış uyarısı!
Başkan Okay, “Birlikte İnşa ve İhya Edeceğiz”
Başkan Okay, “Birlikte İnşa ve İhya Edeceğiz”
Ceyhan karış karış geziyor!
Ceyhan karış karış geziyor!
Mesut Dedeoğlu “Şehrin tüm sorunlarını çözeceğiz”
Mesut Dedeoğlu “Şehrin tüm sorunlarını çözeceğiz”
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti
Başkan Güngör, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile Kapıçam Mezarlığı’nı Ziyaret Etti

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber