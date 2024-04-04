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Muhammed Aydoğar “Kazandığımız belediyelerinde kazanmadığımız belediyelerinde ensesinde olacağız”

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar, yerel seçimlerin ardından basın toplantısı düzenledi. Aydoğar: “. Kazandığımız belediyelerinde kazanmadığımız belediyelerinde ensesinde olacağız, takipçisi olacağız” dedi.

Muhammed Aydoğar “Kazandığımız belediyelerinde kazanmadığımız belediyelerinde ensesinde olacağız”

Muhammed Aydoğar “Kazandığımız belediyelerinde kazanmadığımız belediyelerinde ensesinde olacağız”

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar, yerel seçimlerin ardından basın toplantısı düzenledi. Aydoğar: “. Kazandığımız belediyelerinde kazanmadığımız belediyelerinde ensesinde olacağız, takipçisi olacağız” dedi.

04 Nisan 2024 Perşembe 17:38

Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar, Şef Mehmet Restoran’da basın mensuplarıyla bir araya gelerek yerel seçimler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yeniden Refah Partisi’nin artık Kahramanmaraş’ta birinci parti olduğunu belirten Aydoğar, Kahramanmaraş’ta özelinde seçimlerden zaferle ayrıldıklarını söyledi. Onikişubat İlçesi’nde ortaya atılan birtakım iddialar için ilçe seçim kurulundan ret kararı aldıklarını ve bunu İl Seçim Kurulu’na ve Yüksek Seçim Kurulu’na taşıyacaklarını kaydeden Aydoğar, vatandaşların hakkını yedirmeyeceklerini ifade etti. Kahramanmaraş’ta ana muhalefet görevini yapmaya hazır olduklarını dile getiren Aydoğar, Kahramanmaraş’ın ayağa kalkması adına her türlü mücadeleyi vereceklerinin altını çizdi.

SEÇİMLERDEN ZAFERLE ÇIKMIŞ BULUNMAKTAYIZ

Aydoğar; “Gerçekleşmiş olan yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş’ın birinci partisi olmuştur. Bunu neye dayanarak söylüyorum; birinci olan siyasi parti AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi olarak seçime girdiler. Biz tek başımıza seçime girdik. Buna rağmen aramızda yüzde7’lik, yüzde 8’lik bir oy farkı vardır. Diğer ittifak partileri de tek başına seçime girseydi bu seçimin galibi Yeniden Refah Partisi olurdu. Kahramanmaraş’ın 11 ilçesinde Yeniden Refah Partisi tek başına seçime girmiştir ve 3 ilçemiz Yeniden Refah demiştir. Bu 3 ilçemizde belediyeler Yeniden Refah’ın olmuştur. Ahlaklı belediyecilik bu ilçelerimizde arkadaşlarımızın mazbatalarını almalarıyla başlayacaktır. Türkoğlu ilçemiz mazbatasını aldı. İnşallah önümüzdeki günlerde Dulkadiroğlu ve Göksun ilçelerimiz mazbatalarını alacaklar ve Refahlı belediyeler iş başına geçecektir. Yeniden Refah Partisi olaraktan hiçbir belediye fonlaması olmadan, hiçbir kamu ve kuruluşun fonlaması olmadan teşkilatımızın ve adaylarımızın kendi bütçeleriyle oluşturmuş olduğu bir seçim kampanyası yürütmüş bulunmaktayız. Bu kampanyanın sonunda bizler daha çok belediyeler bekledik ama partimiz adına nasibimiz olanda bu 3 belediyeymiş. Bu seçimde de zaferle çıkmış bulunmaktayız.

ONİKİŞUBAT İÇİN ÖNCE İL SEÇİM KURULU’NA DAHA SONRA YÜKSEK SEÇİM KURULUNA BAŞVURACAĞIZ

Çağlayancerit ilçemiz bıçak sırtı bir seçim geçirdi. Afşin ilçemiz bıçak sırtı bir seçim geçirdi. Sizlerin de malumudur ki Onikişubt ilçemizde de bıçak sırtı bir seçim geçirdik. Bu ilçelerimizde oy farklı çok düşük durumdadır. Yine Onikişubat ilçemiz özelinde 2 gün önce ilçe seçim kuruluna itirazlarda bulunduk. İlçe seçim kurulu 3 evet, 4 ret oyuyla itirazlarımızı kabul etmediler. Arkadaşlarımız hazırlıklarını yaptılar, bugün itibariyle de il seçim kuruluna başvurularını yapacaklar. Oradan da ret olursa, Yüksek Seçim Kurulu’na Ankara’ya başvurumuzu yapacağız. Oradaki itiraz sürecimiz devam etmektedir. Bunun dışında itirazların bittiği 3 ilçemizin Yeniden Refahlı olması garantilenmiştir” ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ’TA ANA MUHALEFET GÖREVİNİ YAPMAYA HAZIRIZ

Hem kendi belediyelerinde olsun hem de diğer belediyelerde olsun bir usulsüzlük gördüklerinde basının karşısına çıkacaklarını dile getiren Aydoğar; “Tekrardan bizlere 11 ilçemizde ve Büyükşehrimizde bizlere oy veren, bizleri destekleyen tüm Kahramanmaraşlıları hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Kazandığımız belediyelerinde kazanmadığımız belediyelerinde ensesinde olacağız,takipçisi olacağız. Belediyeler bizim olsun, başka bir siyasi partinin olsun hiç fark etmez usulsüzlük gördüğümüz takdirde basın mensuplarının karşısına geçeceğiz. Kahramanmaraş’ın gerçekten hizmet alması ve yıkılan şehrin tekrar ayağa kalkması adına Kahramanmaraş Halkı’nın bize yüklemiş olduğu ana muhalefet görevini de yapmaya hazırız. Artık Kahramanmaraş’ımızda hem yerelde hem genelde Yeniden Refahlı günler başlayacaktır” diye konuştu.

VATANDAŞLARIMIZIN HAKKINI KORUMAK İÇİN ELİMİZDEN GELEN MÜCADELEYİ VERECEĞİZ

El değiştirecekler belediyelerle ilgili birtakım iddialar hakkında da açıklamalarda bulunan Aydoğar; “Belediyelerde evrakların düzenlendiği ve boşaltıldığı ile ilgili duyumlar aldık. Arkadaşlar onunla ilgili tedbirleri aldılar. Dulkadiroğlu Belediyesi’ni yarın saat 14’te teslim alacağız. Türkoğlu Belediyesi’ni teslim aldık, belediyelerimizin içerisinde bir Göksun kaldı. Onunla ilgili bir bilgi bana ulaşmış değil, yarın veya bir güne Göksun Belediyesi’ni de teslim alacağız. İnsanın olduğu yerde her şey olabilir. Biz vatandaşlarımızın hakkını korumak için elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz ve vereceğiz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Anahtar Kelimeler:
Muhammed Aydoğar “Kazandığımız Belediyelerinde Kazanmadığımız Belediyelerinde Ensesinde Olacağız”
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