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Muhammet Eliaçık, Trt Çukurova’ya Konuk Oldu

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği İl Başkanı Muhammet Eliaçık, TRT Çukurova Radyosu “Hayatın İçinde” programına konuk olarak TÜMKİAD’ın deprem sürecindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Muhammet Eliaçık, Trt Çukurova’ya Konuk Oldu

Muhammet Eliaçık, Trt Çukurova’ya Konuk Oldu

Tüm Kalkınma ve Girişimci İş İnsanları Derneği İl Başkanı Muhammet Eliaçık, TRT Çukurova Radyosu “Hayatın İçinde” programına konuk olarak TÜMKİAD’ın deprem sürecindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

22 Haziran 2023 Perşembe 15:48

Kahramanmaraş’ın en etkin iş insanları derneklerinden birisi olan ve şehirde yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettiren TÜMKİAD, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık depremlerde sonrası insani yardım faaliyetlerinde etkin çalışmalar yaptı.

TRT Çukurova radyosuna konuk olarak bu çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Muhammet Eliaçık, ilk olarak Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak, bazı önlemlerinde buna bağlı olarak alınması gerektiğini hatırlattı.

TÜMKİAD olarak kentte 4 yıldır hizmet vermekte olan ve yapılanmasıyla birlikte kurumsal kimliğini tamamlamış bir sivil toplum kuruluşu olduklarına değinen Eliaçık, “TÜMKİAD olarak depremin ilk günü ekibimize ulaşmaya çalıştık ve iletişim kurmakla geçirdik. Baz istasyonlarının yıkılması dolayısıyla iletişim, ulaşım çok zordu. İlk gün ancak iletişimi sağlayabildik ve koordine olabildik. İkinci gün sabah itibariyle ise tamamen sahadaydık. Diğer illerden İl Başkanlıklarımız ve Genel Merkezimiz ile iletişime geçtik hepsinden Allah razı olsun. İkinci gün gecesinde TÜMKİAD’ın ilk yardım tırları Kahramanmaraş’a girmişti. Onların sevki sağlandıktan sonra ilk 20 kişilik ekibimizle beraber dağıtım için koordinasyon merkezi kurduk.” Dedi.

Her geçen gün ekip sayısının arttığını belirten Eliaçık, sadece insani yardım değil bütün canlıları düşünerek hareket ettiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

“Sokak hayvanlarımızı da unutmadık. Bazı evlerin yıkılması veya insanların il dışına çıkması dolayısıyla sokakta birçok evcil hayvan gördük. Onlar için ne yapabiliriz diye düşünürken, mama takviyesi geldi. Depremin 3. Haftasından sonra biz düzenli olarak sokak hayvanlarımız için mama, süt ve su dağıtımında bulunduk. Farklı lokasyonları gezerek özellikle depremin yıkıcı etkisinin görüldüğü alanlarda bu faaliyetleri yürüttük.”

Eliaçık, deprem sonrası gördükleri birlik ve beraberlik ortamından gurur duyduklarının altını çizdi.

ÖZEL SANAYİ SİTELERİNİN YAPILMASI BU ŞEHİR İÇİN ARTIK ŞART

TÜMKİAD olarak adım atarken, mevcut süreçte deprem sonrası iş dünyasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerine değinen Eliaçık, “Şu anda Kahramanmaraş’ta sanayimiz, küçük işletmelerimiz ve KOBİ’lerimizin bulunduğu iş dünyasının bulunduğu alanlarda yıkım fazla. TÜMKİAD olarak her zaman ön gördüğümüz, çeşitlilik ve bolluğun olduğu yerde rekabet olur. Biz şu an ilimizde farklı lokasyonlarda özel sanayi sitelerinin yapılması için sürekli dile getiriyoruz. Bununla ilgili projelerimizi hazırlıyoruz. Özellikle Tekirdağ civarında özel kooperatif mantığı ile yapılan onlarca sanayi sitesi var iken bizim bunu Kahramanmaraş’ta örnek alarak yapmamız için önümüzde hiçbir engel yok. Yöneticilerimizin bir anca iş dünyasının iş yeri ve imalat yeri sorununa kalıcı çözüm bulması gerekiyor. Bunun içinde iş dünyasına özellikle KOBİ’lere bir yer tahsisi yapıldığında iş insanlarımız kendi imkânları hemen kümelenmeye ve kendi iş yerlerini inşaat ederek hizmetlerine kaldığı yerden devam edecektir. Biz iş dünyası olarak fikirlerimizi ifade ediyoruz.” dedi.

İŞ DÜNYASININ ÇARKLARINI BİR AN ÖNCE ÇALIŞTIRMALIYIZ

Kahramanmaraş’ın sadece dondurmasıyla meşhur bir şehir olmadığını vurgulayan Eliaçık, “Evinizde kullandığınız her 3 mutfak eşyasından 2’si Kahramanmaraş’ta üretiliyor. Tekstilde, Çelikte, sanayi anlamında gelişmiş ve gelişmekte olan bir şehir burası. Depremin etkisiyle büyük bir yara aldık. KMTSO verilerinde bunları açık bir şekilde görebiliyoruz. Şehrimiz için bu saatten sonra yapılabilecek en iyi şey, iş insanlarımız için ticaretin yeniden dönmesini sağlamak. Doğru lokasyonlara doğru yapıların inşa edilmesiyle bu sağlanabilir. 4 ay geçti henüz ama iş yeri yıkılmış esnafımız için konteyner dışında bir çalışma yapılamadı. Devletimizden Allah razı olsun sürecin başından beri tüm imkanları seferber etti. Ancak artık bu süreyi uzatmadan günü kurtarmak adına değil, iş insanlarımız için kalıcı planlamalar yapıp hayata geçirmemiz gerekiyor. Kısaca iş dünyasının çarklarını bir an önce çalıştırmalıyız. Bu süre uzadıkça insanların psikolojisini de etkiliyor. Bu şehirde bu konu bir buhrana neden oluyor. Bizim hep birlikte el ele vererek, bir bütün halinde el ele ne yapabiliriz buna bakmamız ve bu yönde hareket etmemiz gerekiyor. Artık zaman koşma zamanı, bu şehir için daha çok üretme ve kaybettiklerimizi tekrar kazanmak zorundayız. Bu şehirde doğduk ve bu şehirde karnımızı doyurduk. Bu yüzden son nefesimize kadar bu şehre olan borcumuzu ödeyeceğiz.” diye konuştu.

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Muhammet EliaçıkTrt Çukurova’ya Konuk Oldu
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