Muhlis Akkurt güven tazeledi

Esnaf ve sanatkâr odalarında seçim heyecanı devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta start verilen seçimler çerçevesinde Oda başkanları şekillenmeye başlarken, son olarak Terziler ve Konfeksiyoncular Odası da Başkanını belirledi. Mevcut Başkan Muhlis Akkurt, Mustafa Çiçek ve Murat Sevilir başkanlık için yarıştığı Genel Kurul Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Başkan adaylarının konuşmalarıyla devam eden Genel Kurul Dilek ve temennilerin yapılmasının ardından seçime geçildi. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleşen seçim saat 17.00’de sona ererken, akabinde açılan sandıklardaki oy sayımı sonucunda 390 oy alan mevcut Başkan Muhlis Akkurt yeniden başkanlığa seçildi.

Bir diğer aday Mustafa Çiçek 277, Murat Sevilir ise 156 oy aldı.