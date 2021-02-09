Muhlis Akkurt’tan 12 Şubat Kurtuluş bayramı mesajı

Akkurt mesajında şunları kaydetti;



“Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe, Abdal Halilağa, Aslan Bey ve sayısız kahramanlar Kahramanmaraş'ta kurtuluş'un ilk meşalesini yakmışlardır.

Bu kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum, Allah gani gani rahmet eylesin. Nesiller değişiyor ama kurtuluş ruhu değişmiyor.

Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş halkı, eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir.

Bugün bizlere düşende aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır.

Ben tüm Kahramanmaraş halkının Kurtuluş bayramını tebrik ediyorum.”



