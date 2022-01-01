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Muhlis Akkurt’tan yeni yıl mesajı

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Muhlis Akkurt’tan yeni yıl mesajı

Muhlis Akkurt’tan yeni yıl mesajı

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 12:54
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2021 yılında acı tatlı birçok hadiseye tanıklık edildiğinden bahseden Muhlis Akkurt, pandeminin etkilerini yoğun bir şekilde yaşandığı yılın geride bırakıldığından bahsetti.

Akkurt, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yeni yıl demek; yeni umutlar, yeni adımlar, yenilikler demektir. Yeni yıl, toplumlar için ülkeler için farklı anlamlar yüklüdür. Her toplum her yeni yılda tarihine yeni başarılar, buluşlar eklemek ister. Bunun için de bir önceki yıla göre vites arttırması gerekir. Biz de biten yılda edindiğimiz tecrübeleri geleceğe aktarmalıyız.

Yeni yılının tüm dünya için kavgasız, savaşsız, barış ve sağlık içinde bir yıl olmasını diliyorum. Birlik ve beraberlik anlayışının hem kendi ülkem hem de tüm dünya devletleri adına daha da pekişmesini, savaşların bitmesini yüce Allah’tan niyaz ediyor, tüm hemşerilerimin yeni yılını her birine esenlik, huzur ve mutluluk temennisi ile tebrik ediyorum.”

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Muhlis Akkurt’tan Yeni Yıl Mesajı
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