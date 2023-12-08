Muhtar Sivri, Dulkadiroğlu Belediye Başkan aday adayı oldu

Kahramanmaraş’ın Metropol İlçesi Dulkadiroğlu’nun Karaziyaret Mahallesi Muhtarı Hacı Ahmet Sivri, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçiminde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’nden Dulkadiroğlu Belediye Başkan Aday Adayı olduğunu açıkladı.

“HİZMET İÇİN ADAYIM”

MHP Dulkadiroğlu İlçe binasında basın toplantısı düzenleyen muhtar Hacı Ahmet Sivri, Dulkadiroğlu Belediye başkan aday adayı olduğunu açıkladı. Sivri, Dulkadiroğlu’na belediye başkanı olarak hizmet etmek için aday olduğunu belirterek, “Öncelikle 6 Şubatta Yaşanan Deprem Felaketinde hayatını kayıp eden Deprem Şehitlerimize Allah’tan Rahmet Diliyorum. Ben bir MHP’li olarak Partimin ve Partililerimin her zaman yanında oldum. Partim Sivasi Davasına sahip çıkan birisiyimdir. Burada Dulkadiroğlu İlçemizin Belediye Başkanlığına Talibim. Dulkadiroğlu’nun gelişimine katkıda bulunmak istiyorum. İlçeme muhtar olarak bir çok hizmetim oldu. Bütün mahalleleri karış karış gezdim ve bütün sorunları bilen birisiyim. Dulkadiroğlu halkının çıkarları doğrultusunda çalıştım ve çalışmaya da devam etmek işitiyorum. Bilgi ve birikimimi belediye başkanlığında değerlendirmek istiyorum. Hizmet için adayım” dedi.

“BU PARTİDEN ADAY ADAYI OLMAK BİR ŞEREFTİR”

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı ise “Milliyetçi Hareket Partisi Siyasi bir siyasi dava’dan çok Dava Partisidir. Bu partide aday adayı olmak bir onurdur, bir şereftir. Teşkilatımız içerisinde yer alan bu davaya hizmet eden herkes bunu bilir. Ahmet Bey çok önceden beri tanırız, kendisine, memleketimize, şehrimize hayırlı olsun temennisinde bulunuyoruz” dedi.

“KUDÜS VE GAZZE’DE YAŞANAN İNSANLIK DRAMI HEPİMİZİN YÜREĞİNİ DAĞLIYOR”

MHP İl Başkanlığını ziyaret edip burada MHP Kahramanmaraş Yerel yönetimlerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Alper Kahya ile görüşen MHP Dulkadiroğlu belediye Başkan Aday Adayı Hacı Ahmet Sivri konuşmasına “Kudüs ve Gazze’de yaşanan insanlık dramı hepimizin yüreğini dağlamış ve bizleri derin hüzne boğmuştur. Kadın, genç, yaşlı ve çocuk demeden Şehit edilen Müslüman kardeşlerimize Cenab-ı Hak’tan rahmet; yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim Filistin halkına zulmeden eli kanlı çocuk katili İsrail’i kahr-u perişan eylesin bu zalimlere fırsat vermesin inşallah.” diyerek başladı.

Sivri yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti:

“Bildiğiniz üzere Dulkadiroğlu ilçemizin en büyük mahallesi olan Karaziyaret Mahallesi Muhtarlık görevini elimizden gelenin fazlasını yapma gayreti içerisinde oldum. Geldiğimiz bu noktada, gayretlerimiz ve çalışmalarımız doğrultusunda şahsımıza bir teveccüh oluşmuştur. Bizde bu teveccüh karşılığında, hemşehrilerimizin talepleri ve desteklerine “halka rağmen siyaset yapılamayacağı” bilinci ile kayıtsız kalmayarak Milliyetçi Hareket Partisi’nden Dulkadiroğlu Belediye Başkan Aday Adaylığı için kutlu bir yola koyulduk. Rabbim niyetimizi yolumuzu ve akıbetimizi hayreylesin inşallah.

Değerli Hemşehrilerim;

Aziz Milletimiz bildiğiniz üzere 14 mayıs 2023 genel seçimlerinde büyük bir demokrasi şöleni ile sandığa gitmiş ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a büyük bir oy çoğunluğu ile destek olmuştur. Milliyetçi hareket Partisi’nin tüm mensupları, üyeleri, gönül verenleri ve tüm dava arkadaşlarım her zaman devleti ve milleti için elini değil gövdesini taşın altına koymuştur. Bize düşen bu inanç, azim, gayret ve kararlılıkla Dulkadiroğlu ilçemizi 31 Mart 2024 yılında yapılacak olan mahalli idareler seçimine taşımak, şehrimize layıkı ile hizmet ederek Dulkadiroğlu’nun hak ettiği yatırımların alınmasını sağlamaktır. Bu manada Dulkadiroğlu belediye başkanı aday adayı olma kararını bir hüner değil görev aidiyeti ve şehrimize vefa duygusu hissiyatı ile aldığımızın bilinmesini isterim. Partimize, Davamıza ve ülkücü harekete emek veren mücadele gösteren ülküdaşlarıma şükranlarımı sunuyor; ebediyete irtihal eden ve şehit olan tüm dava arkadaşlarımıza ve büyüklerimize de Yüce Rabbim’den rahmet diliyorum. Ayrıca Bugüne kadar şehrimize hizmet etmiş, taş üstüne taş koymuş Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyor; ahirete irtihal edenlere ise Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Sevdamız Dulkadiroğlunu daha yaşanabilir bir ilçe yapmak. Aziz memleketimizin öncelikli sorunlarını çözüme kavuşturmak ve liyakat esaslı hizmet etmek için Bismillah deyip yola çıkıyoruz. Gelin hep beraber el ele, omuz omuza, yan yana şehrimizin yaşam standartlarını artırmak, hak ettiği hizmeti getirmek için bu yolda beraber yürüyelim. Bu vesile ile yaklaşan seçimler için Milliyetçi Hareket Partisi’nden ve Cumhur İttifakı mensubu diğer partilerden aday adayı olacak olan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.

Partimizin ve hareketimizin bir neferi olarak Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli Beyefendi’nin bilge liderliği ve ferasetini rehber edinerek yolumuzdan ve inancımızdan bir milim dahi sapmadan kazananın Dulkadiroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi olmasını sağlamak boynumuzun borcudur. Çıktığımız bu yolda desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerime candan şükranlarımı sunuyor Milliyetçi Hareket Partisi’nden Dulkadiroğlu Belediye Başkan Aday Adaylığımı açıklıyorum.

Aziz Hemşehrilerim;

Dualarınız, muhabbetiniz, samimiyetiniz ve yol arkadaşlığınızdan güç alarak, onurumuza ve karakterimize leke sürdürmeden sizlerin desteği ile şehrimize en iyi şekilde hizmet edeceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Rabbim yar ve yardımcımız olsun her birinize en kalbi sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum.” İfadelerini kullandı.