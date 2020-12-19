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Mülteciler için yol haritası hazırlanacak

Mülteci ve göçmenlerin girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen projede ilk adım atıldı.

Mülteciler için yol haritası hazırlanacak

Mülteciler için yol haritası hazırlanacak

Mülteci ve göçmenlerin girişimcilik kapasitesinin artırılmasına yönelik Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen projede ilk adım atıldı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 15:38
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Paydaşlarla iş birliği içerisinde ‘Girişimcilik Yol Haritası’nın oluşturulması kararı alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin liderliğinde yürütülen Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında Online Öğrenme Yoluyla Göçmenlerin Girişimcilik Kapasitesinin Arttırılması Projesinin ulus ötesi ikinci toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde, yerel proje ortakları Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yurtdışı ortakları AKETH (Yunanistan), CEIPES (İtalya) ve BEST (Avusturya) temsilcileri katılımlarıyla çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda mülteci ve göçmenlerin girişimcilik kapasitelerin artırılmasına yönelik ilk adım atıldı. Proje faaliyetleri kapsamında mülteci ve göçmenlerin girişimcilik kapasitelerinin arttırılması ve mevcut iş deneyimleri hakkında hedef grupları üzerine yapılan anketlerin sonuçları değerlendirildi. Analizler sonucunda mülteci ve göçmenlerin girişimciliğini artırmaya yönelik “Girişimcilik Yol Haritası” rehber kılavuzunun hazırlanmasına karar verildi.

Son Güncelleme: 19.12.2020 17:34
Anahtar Kelimeler:
Mülteciler Için Yol Haritası Hazırlanacak
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