Murat Arifoğlu’ndan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Mesajında, kahramanlık ve bağımsızlık vurgusu yapan Murat Arifoğlu şunları kaydetti;

“İstiklal Madalyası ve Kahramanlık unvanı sahibi Kahramanmaraş'ımızın Düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılında Kahraman Ecdadımızı Rahmetle ve minnetle anıyorum.

Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Senem Ayşe, Abdal Halilağa, Aslan Bey ve sayısız kahramanlar Kahramanmaraş'ta Kurtuluş’un ilk meşalesini yakmışlardır.

Bu Kurtuluş destanı bir ümmetin, bir milletin dirilişi, öyle bir diriliş ki; Maraş'taki bu destan tüm Anadolu coğrafyasına umut oldu.

Bugün bizlere düşende aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır.

MARAŞLIM

Bir Hamaset destanı nakşedildi bağrına,

Yurdumun Aslanları öldü iman uğruna,

Ruhlarda Bayraklaşan Allah için savaştır

Bu Şehitler Diyarı, İşte bu yer MARAŞ'tır..."