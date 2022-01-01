Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Yeni Yıl Mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Başkan Okay’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni yıl mesajı
Vali Ömer Faruk Coşkun’dan yeni...
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl mesajı
Emniyet Müdürü Cebeloğlu’dan yeni yıl...
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat etkinlikleri açıklandı
Kahramanmaraş’ta Ocak ayı Kültür Sanat...

Murat Sevilir, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı!

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına, sektörün en tecrübeli isimlerinden biri olan Murat Sevilir aday olduğunu açıkladı.

Murat Sevilir, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı!

Murat Sevilir, Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına adaylığını açıkladı!

Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına, sektörün en tecrübeli isimlerinden biri olan Murat Sevilir aday olduğunu açıkladı.

01 Ocak 2022 Cumartesi 14:45
banner459

Kahramanmaraş’ta Terzi ve konfeksiyoncu camiasının yakından tanıdığı ve çok sevdiği bir isim olan Murat Sevilir’in Kahramanmaraş Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkan adaylığı, oda üyelerine büyük sevinç uyandırdı.

Seçimlerin bir bayrak yarışı olduğunu ve sektöre hizmet etmek için elinden geleni yapacağını dile getiren Sevilir, şunları söyledi:

“Bizim niyetimiz her zaman şahsımızdan önce odamızın kazanması oldu ve bu çizgide çalışmalar yaptık. Ben genç yaşımda edindiğim deneyimlerimi, büyüklerimizden harmanlayacağımız tecrübelerle birlikte meslektaşlarımıza oda üyelerimize hizmet olarak sunmak istiyorum ve bunun içinde gerçekten iyi hazırlandık.”



Başkan seçilmesi halinde yapacaklarını sıralayan Sevilir, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kurumsal web sitesi ve iletişim ağı kurulacaktır. Müşterilerin gelişen ve değişen ihtiyaç taleplerini en hızlı ve etkin bir şekilde çözüme kavuşturmayı hedefliyoruz. Şehrimizde her yıl uluslararası tekstil ve kumaş fuarı düzenlenecektir. Türkiye’nin farklı ticaret merkezlerinde açılan veya odamız tarafından oluşturulan fuarlar gerçekleştireceğiz. Şehrimizde kumaş toptancıları sitesi inşa ederek, sektörel pazarın Kahramanmaraş’ta oluşmasını sağlayacağız. Oda üyelerimizin misafirlerini ağırlayabileceği, ticari görüşmelerini gerçekleştireceği bir sosyal tesis inşa edeceğiz. Kahramanmaraş’ın en geniş kapsamlı satış ve indirim günlerini 1 yıl içerisinde 2 kez olmak üzere düzenleyeceğiz.


Tüm üyelerimizin katılımları ve meslek kollarımızın desteğiyle imalatı üye işyerlerimiz tarafından gerçekleştirilen ürünlerimiz pazara çıkarılacaktır. Odamıza bağlı sektör kollarını bir araya getirerek üretici ve satıcı arasında köprü kurmayı hedeflemekteyiz. Dışa bağımlılığı minimuma indirerek pazarımızı güçlendireceğiz. Üyelerimiz bölgesel, ulusal ve uluslararası pazarda söz sahibi olacaktır. Çeşitli kurum ve ilgili sektörlerle anlaşma sağlayarak üyelerimizin faydalanabileceği gıda, eğitim, sağlık, spor, konaklama ve birçok alanda geçerli indirim kartları hayata geçirilecektir.

Oda üyelerimizin avantajına yönelik her çalışma yapılacaktır. Tüm oda üyelerimize proje hazırlama ve takip etme süreç eğitimleri verilecektir. Kalkınma Ajansları, Bakanlıklar ve ilgili fon kaynakların desteği ile oda bünyesinde esnaflarımıza yönelik yurt içi ve yurt dışı teknik destek gezileri gerçekleştirilecektir. Şehrimizin el sanatlarını tanıtmak ve pazar oluşturmak için oda üyelerimiz ile tanıtım ve satış faaliyetleri yapılacaktır. Geleneksel esnaflık kültürünü güncel tutmak için çalışmalar sürdüreceğiz. Mesleğe ömrünü adamış, yaşanmışlıkları ve tecrübesi ile yeni nesil gençlere örnek olacak ustalarımıza saygı sohbetleri yapacağız. Odamızın en büyük sorunlarından biri olan, iletişim kopukluğunu giderip, bir bakımdan çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirip üyelerin pazar payını güçlendirecek dostluklar inşa edeceğiz.”

Son Güncelleme: 01.01.2022 14:48
Anahtar Kelimeler:
Murat SevilirKahramanmaraş Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası Başkanlığına Adaylığını Açıkladı! Kahramanmaraş Terziler Ve Konfeksiyoncular Odası BaşkanlığınaSektörün En Tecrübeli Isimlerinden Biri Olan Murat Sevilir Aday Olduğunu Açıkladı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Murat Sevilir, Kahramanmaraşlıların yeni yılını kutladı
Murat Sevilir, Kahramanmaraşlıların yeni yılını kutladı
Osman Okumuş’tan yeni yıl mesajı
Osman Okumuş’tan yeni yıl mesajı
Saadet Partisi İl başkanı Ahmet Zor’dan yeni yıl mesajı
Saadet Partisi İl başkanı Ahmet Zor’dan yeni yıl mesajı
Fatih Mehmet Ceyhan’dan yeni yıl mesajı
Fatih Mehmet Ceyhan’dan yeni yıl mesajı
Şeref Özsoy’dan yeni yıl mesajı
Şeref Özsoy’dan yeni yıl mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber