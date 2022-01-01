Murat Sevilir, Kahramanmaraşlıların yeni yılını kutladı

Mesajında her yeni yılın yeni bir başlangıcı ifade ettiğini belirten başkan adayı Sevilir, zor geçen 2021 yılının acı ve tatlı hatıraları ile geride kaldığını ifade etti.

Salgın dönemi ve ekonomik zorluklardan en çok etkilenen kesimin esnaflar olduğunun altını çize Murat Sevilir, mesajında şunları kaydetti:

“Yeni umutlar ve beklentiler ile 2022 yılına girmiş bulunmaktayız. Çok zor bir yıl yaşadık. Sabrederek birlik ve beraberlik içinde bu yılı geride bırakıyoruz. Sadece salgın değil, afetler, üzücü olaylar, ekonomik sarsıntılar ile yaşanan süreçler ile 2021 yılı sadece ilimizde, ülkemizde değil tüm dünyada zor bir yıl oldu. Her şeye rağmen içimizdeki büyük umutlarla, beklentilerle, heyecanla hep beraber yeni bir yıla girdik.

Yeni yılda ülkemizin güçlenmesi, kalkınmada daha ileri gitmesi, refah ve huzur ortamının devam etmesi, ekonomik yatırımların sürmesi en büyük temennimizdir.

2022 yılında halkımızdan alışveriş tercihlerini küçük esnafımızdan, yerli esnafımızdan mahalle ve cadde esnafımızdan yana kullanmasını bekliyoruz.

Yeni yılın odamızın değerli üyelerine, Kahramanmaraş’ımıza, ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa en başta sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum.”