Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 10°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta...
Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz
Maraş bize mezar olmadan düşmana...
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam Dualarla Anıldı
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam...
Başkan Mahçiçek, Bayrağımız Ebediyete Kadar Dalgalanacak
Başkan Mahçiçek, Bayrağımız Ebediyete Kadar...
Deliçay Köprüsü Tamamlandı
Deliçay Köprüsü Tamamlandı

Müsiad Başkanı Kervancıoğlu Ekonomik Verileri Değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Müsiad Başkanı Kervancıoğlu Ekonomik Verileri Değerlendirdi

Müsiad Başkanı Kervancıoğlu Ekonomik Verileri Değerlendirdi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),temmuz-eylül dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

30 Kasım 2020 Pazartesi 15:28
banner459

Bu veriler doğrultusunda Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü.

Kahramanmaraş Şube Başkanımız Sami KERVANCIOĞLU, konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu.

Başkan Kervancıoğlu açıklamasında aşağıdaki ifadelere yer verdi:

"Covid-19 salgını öncesinde 2020 yılı genelinde yüzde 3,5 oranında büyümesi beklenen küresel ekonominin, güncel tahminlere göre bu dönemde yüzde 4,5 - 5,0 bandında küçüleceği tahmin ediliyor. Nitekim pandeminin ekonomik anlamda bedelini yılın ikinci çeyreğinde ağır bir şekilde ödeyen küresel sistemin öncü ülkeleri, yılın üçüncü çeyreğinde de daralmalarını sürdürmüştü.

Söz gelimi bu dönemde İngiltere ekonomisi yüzde 9,6, Japonya ekonomisi yüzde 5,8, Avro Bölgesi yüzde 4,4, Almanya ekonomisi yüzde 4,0 ve ABD ekonomisi yüzde 2,9 oranında küçülmüş, yüzde 4,9 oranında büyüyen Çin ekonomisi dışarıda bırakıldığında bütün G20 ülkelerinin negatif seyri dikkat çekmişti.

Bu bağlamda değerlendirildiğinde yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,7 oranında büyümüş olması, yalnızca gelişmekte olan ülkeler arasında değil, gelişmiş ülkelerin ekonomi performansından bile pozitif olarak ayrıştığımıza işaret etmektedir. Böylece yılın üçüncü çeyreğinde G20 ülkeleri arasında en başarılı büyüme performansını sergileyen ülke, Türkiye olmuştur.

Bu dönemde yüzde 9,2 oranında genişleyerek büyümeye ciddi bir katkı sağlayan iç tüketimin yanında yüzde 22,5 oranında artış kaydeden yatırımların da iki çeyrek aradan sonra güçlü bir şekilde yeniden pozitife dönmüş olması, Türkiye ekonomisinde toparlanma sürecinin hızını belirleyen temel faktörlerin başında gelmiştir. Salgın sürecinden oldukça olumsuz etkilenen dış ticaretin daraltıcı etkisiyle yüzde 22,4 oranında azalan mal ve hizmet ihracatının ise yılın son çeyreği itibariyle pozitife döneceğine inanıyoruz.

Son yıllarda bilhassa hizmetler sektöründe göstermiş olduğumuz atılıma karşın, imalat sanayii Türkiye ekonomisi için önemini muhafaza etmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 8 oranında genişleyen sanayi sektörü içerisinde yüzde 9,3 oranında genişleyen imalat sanayiinde ülkemiz için mevcut üretiminin ölçeği, Covid-19 sonrası dönem için bir rekabet avantajı olacaktır. Bu dönemde sanayi sektörünün yanında hizmetler, tarım ve inşaat sektörünün büyümelerini sürdürmesi, 6,7 puanlık büyümenin tabana yayıldığına işaret etmesi bakımından memnuniyet vermektedir.

Böylece yılın ilk üç çeyreğinde ortalama olarak yüzde 0,4 büyüyen Türkiye ekonomisi, YEP kapsamında hedeflenen 0,3 puanlık yılsonu büyüme hedefine bir adım daha yaklaşmıştır. Pandemi süreciyle birlikte uluslararası kuruluşların ciddi bir daralma öngörüsünde bulunduğu Türkiye ekonomisinin yeniden pozitif büyüme patikasına girmesi, bilhassa 2021 ve sonrası dönem için reel sektör adına ciddi bir motivasyon anlamına gelmektedir.

Bu bağlamda MÜSİAD olarak yeni dönem olarak ifade edebileceğimiz önümüzdeki bu süreçte; birbiriyle uyumlu para ve maliye politikalarıyla ekonominin yeniden güçlü büyüme dönemine gireceğini, üretim-ticaret-yatırım üçgeninde göstermiş olduğumuz çabanın üzerine çıkarak ekonomik büyümenin sürdürülebilir bir şekilde devam etmesini sağlayacak uluslararası rekabet gücüne ulaşacağımıza inanıyoruz."

Son Güncelleme: 30.11.2020 17:10
Anahtar Kelimeler:
Müsiad Başkanı Kervancıoğlu Ekonomik Verileri Değerlendirdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
Kahramanmaraş'ta anaokulu ve ana sınıflarında eğitim uzaktan yapılacak
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı
Kahramanmaraş'ta salep fideleri toprakla buluşturuldu
Kahramanmaraş'ta salep fideleri toprakla buluşturuldu
Doğa Kolejinden sanata ve sanatçıya sponsor desteği
Doğa Kolejinden sanata ve sanatçıya sponsor desteği
Ziya Yenipınar, Kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik açmaza dikkat çekti
Ziya Yenipınar, Kamu çalışanlarının yaşadığı ekonomik açmaza dikkat çekti

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber