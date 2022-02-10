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Mustafa Akkoyun’dan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Babil Halı Firma Kurucusu, Mustafa Akkoyun, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılını kutladı.

Mustafa Akkoyun’dan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Mustafa Akkoyun’dan 12 Şubat kurtuluş bayramı mesajı

Babil Halı Firma Kurucusu, Mustafa Akkoyun, Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. Yılını kutladı.

10 Şubat 2022 Perşembe 14:47
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Mustafa Akkoyun; "Maraş halkı 102 yıl önce yüksek bir ruh ve şuurla verilen mücadeleyle tarihe geçen unutulmaz bir destan yazmıştır. Büyük bir inanç ve istiklal aşkıyla vatan savunmasında tek yürek olan Maraş halkı, eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir.

Bugün bizlere düşende aynı duygularla, canları pahasına bize bu toprakları vatan yapan ecdadımızın emaneti olarak, ülkemizi ve şehrimizi daha kalkınmış, daha çağdaş ve daha mutlu yarınlara ulaştırmaktır.

Kahramanmaraş her zaman olduğu gibi bundan sonrada geçmişten aldığı bu güçle yarınlara umutla bakmaya devam edecektir.

102 yıl önce bu topraklarda verilen ve 22 gün 22 gece süren bu şanlı mücadele sadece Maraşlının değil, Mustafa Kemal Atatürk ve Kazım Karabekir’in de kurtuluş sonrası çektikleri tebrik telgraflarında belirttikleri gibi, bütün Türk Milletinin bir var oluş kavgasının hikâyesidir aslında. Diğer bir ifadeyle, Fransız ve Ermeni işgalci askerlerinin Maraşlı Müslüman Türk kadınının örtüsüne el uzatması karşısında silahını ateşleyerek “bugün namus günüdür” diyen Sütçü İmam’ın, “Kalesinde Bayrağı dalgalanmayan ülkede Cuma namazı kılınmaz” diyerek halkı işgalcilere karşı harekete geçiren Rıdvan Hoca’nın, kurduğu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile her mahallede birlikler kurarak halkı örgütleyip harekete geçiren Aslan Bey’in, Muallim Hayrullah’ların, Senem Ayşe’lerin, Mıllış Nuri’lerin, Rafet Hoca’ların ve “Maraş bize mezar olmadan, düşmana Gülzar olmaz” diyen kahramanların varoluş mücadelesinin adıdır.

Kahraman şehrimizin 12 Şubat Kurtuluş Günü dolayısıyla, Bağımsızlık ve Kurtuluş Savaşı’nda din, vatan, namus ve mukaddesat uğruna canını ortaya koymuş şehitlerimize Yüce Allah’tan bir kez daha rahmet diliyor, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum, tüm hemşerilerimin Kurtuluş Bayramını kutluyorum." dedi.

 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akkoyun’dan 12 Şubat Kurtuluş Bayramı Mesajı
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