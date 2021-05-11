banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 29°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsrail bir terör devletidir!
İsrail bir terör devletidir!
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Sarıaltun’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Engelliler Haftası Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
Başkan Okay’dan Ramazan Bayramı Mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram mesajı
ASİD başkanı Dr. Yıldırım’dan bayram...

Mustafa Akkoyun’dan Bayram Mesajı

Babil Halı Firma Kurucusu, Mustafa Akkoyun, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, İslam aleminin barış ve huzur ortamında bir bayram geçirmesi dileğinde bulundu.

Mustafa Akkoyun’dan Bayram Mesajı

Mustafa Akkoyun’dan Bayram Mesajı

Babil Halı Firma Kurucusu, Mustafa Akkoyun, Ramazan Bayramı münasebetiyle yayımladığı mesajında, İslam aleminin barış ve huzur ortamında bir bayram geçirmesi dileğinde bulundu.

11 Mayıs 2021 Salı 11:23
banner459

Akkoyun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yardımlaşma ve dayanışma duygularının hayatın her alanına taşınması gerekiyor. İnsanlar yalnız bayramlarda yardımlaşma fikrine kapılmamalı. Yılın her anı ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmalıyız. Bayramlar paylaşmaktır, sevginin, saygının, huzurun, mutluluğun, kardeşliğin, barışın ve hoşgörünün pekişmesine vesile olan bayramlar aynı zamanda insanı insan yapan değerlerin de paylaşılmasına fırsat sunar.

Bugün bizler bayram sevincini yaşarken gerek bölgemizde gerekse İslam âleminde yaşanan zulümler bizleri derinden üzmektedir. Filistin’de, Suriye’de, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Burmada ve ismini zikredemediğim birçok yerde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin çektikleri sıkıntı ve çilelerin bin an önce son bulmasını diliyorum. Bu bayram; dünya Müslümanlarının gönüllerine bir umut olur inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş halkının ve İslam Âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”



 

Anahtar Kelimeler:
Mustafa Akkoyun’dan Bayram Mesajı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı
Ziya Yenipınar’dan Bayram Mesajı
Hüseyin Yetimoğlu’ndan Bayram Mesajı
Hüseyin Yetimoğlu’ndan Bayram Mesajı
Vakkas Kuzu’dan Bayram Mesajı
Vakkas Kuzu’dan Bayram Mesajı
Tütüncü AVM’den bayram mesajı
Tütüncü AVM’den bayram mesajı
Mehmet Özer’den Bayram Mesajı
Mehmet Özer’den Bayram Mesajı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber