Mustafa Akkoyun’dan Bayram Mesajı

Akkoyun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yardımlaşma ve dayanışma duygularının hayatın her alanına taşınması gerekiyor. İnsanlar yalnız bayramlarda yardımlaşma fikrine kapılmamalı. Yılın her anı ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmalıyız. Bayramlar paylaşmaktır, sevginin, saygının, huzurun, mutluluğun, kardeşliğin, barışın ve hoşgörünün pekişmesine vesile olan bayramlar aynı zamanda insanı insan yapan değerlerin de paylaşılmasına fırsat sunar.

Bugün bizler bayram sevincini yaşarken gerek bölgemizde gerekse İslam âleminde yaşanan zulümler bizleri derinden üzmektedir. Filistin’de, Suriye’de, Doğu Türkistan’da, Arakan’da, Burmada ve ismini zikredemediğim birçok yerde yaşayan Müslüman kardeşlerimizin çektikleri sıkıntı ve çilelerin bin an önce son bulmasını diliyorum. Bu bayram; dünya Müslümanlarının gönüllerine bir umut olur inşallah.

Bu duygu ve düşüncelerle Kahramanmaraş halkının ve İslam Âleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”





