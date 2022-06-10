Mustafa Günbulut Sanko Holding’te Cfo Olarak Atandı

SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, konuya ilişkin açıklamasında, grup finans direktörlüğünün yanı sıra, grup şirketlerinden Çimko Çimento ve Beton Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Gaziantep Ytong Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenen Mustafa Günbulut’un, CFO olarak atandığını söyledi.

Konukoğlu, Günbulut’u kutlayarak, “Grubu daha ileriye taşıma çabasına katkı sunacağına inanıyorum. Yönetim Kurulumuz adına başarılar diliyorum” dedi.

MUSTAFA GÜNBULUT

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümünden 1998 yılında mezun olan Günbulut, lisans eğitiminin üzerine Teksas Üniversitesi’nde Finans ve Muhasebe alanlarında yüksek lisans yapmıştır.

İş hayatına ABD Deloitte Dallas ofisinde Kıdemli Denetçi olarak başlayan ve Amerika’da Yeminli Mali Müşavir (CPA) belgesine sahip olan Günbulut, sonrasında SANKO Holding yönetim kademelerinde görev üstlendi.

Günbulut, evli ve iki çocuk babasıdır.