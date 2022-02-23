"Mustafa Kutlu" Paneli Gerçekleştirildi

"Hikayemizin Yarım Asırlık Yerli Sesi Mustafa Kutlu" açılış paneline İl Millî Eğitim Müdür YardımcıSI Mustafa Yılmaz, İl Millî Eğitim Şube Müdürleri Fatih Şeref ve Adem Öztürk, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Başkanlığını Mehmet Gümüşer Anadolu Lisesi öğrencisi Mehmet Hanifi Gürdal’ın yaptığı panelde İbrahim Çalık Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşe Elmustafa "Mustafa Kutlu'da Yarım Kalan Aşklar", Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Sevim Azra Kaymak "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?", Kahramanmaraş Anadolu Lisesi öğrencisi Sinem Bozhöyük "Mustafa Kutlu ve Okura Kattıkları" ve Gülizar Şamil Aktaş Anadolu Lisesi öğrencisi Kevser Özer ise "Gökyüzüne Bir Adım" konularında hazırladıkları panel metinlerini katılımcılara sundu.

Mustafa Kutlu paneliyle açılışı yapılan panel programları bu yıl Cengiz Aytmatov, Tarık Buğra, Mehmet Akif Ersoy, Filistin ve Doğu Türkistan okumaları çalışmalarımız 20 farklı okulumuzda 20 öğretmen ve 260 öğrencimizle devam etmektedir.