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Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Müşterek Dergisi’nin yeni sayısını okurlarla buluşturdu. Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!

Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı yayınlandı!

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Yayınları’ndan Müşterek Dergisi’nin yeni sayısını okurlarla buluşturdu. Derginin aktüel ve geçmiş sayılarına e-dergi formatında Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden ulaşılabiliyor.

25 Ocak 2023 Çarşamba 11:05

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi; şiir ve edebiyatın başkentinde kültür envanterini zenginleştirmek, edebi ve sanatsal birikimi artırmak ve kültür sanat etkinliklerine derinlik kazandırmak için faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları’ndan Müşterek Dergisi’nin 8. sayısı okurlarla buluştu. Türkçe ve Arapça olarak yayımlanan derginin yeni sayısında; Kahramanmaraş 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, Âşık Mahzuni Şerif Türküleri Ses Yarışması, Türk mutfağında tatlı kültürü, Müslümanların seyahat serüveni, İslamiyet ve kapitalizm gibi pek çok konu ele alınıyor. Müşterek Dergisi’nin yeni sayısına ve Kültür Yayınları’na ait diğer eserlere https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergive https://www.marastaedebiyat.cominternet adresleri üzerinden e-dergi formatında ulaşılabiliyor.

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Müşterek Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayınlandı!
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