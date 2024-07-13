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Naci Görür 11 ili uyardı: Deprem üretmeye devam edecek!

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depreminin etkilediği 11 il için "Bu bölge milyonlarca yıl boyunca levha sınırı olarak kalacak ve deprem üretmeye devam edecektir" diyerek yetkilileri uyardı.

Naci Görür 11 ili uyardı: Deprem üretmeye devam edecek!

Naci Görür 11 ili uyardı: Deprem üretmeye devam edecek!

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 6 Şubat depreminin etkilediği 11 il için "Bu bölge milyonlarca yıl boyunca levha sınırı olarak kalacak ve deprem üretmeye devam edecektir" diyerek yetkilileri uyardı.

13 Temmuz 2024 Cumartesi 13:27

Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Malatya, Gaziantep, Adana, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ'da inşa çalışmaları devam ederken, Prof. Dr. Naci Görür bu bölge hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un bir açıklamasını değerlendiren Prof. Görür, "Sayın Murat Kurum, 2025 yılında deprem geçiren 11 ilimiz artık deprem bölgesi olarak anılmayacak demiş. Bakanımızın iyi niyetinden şüphe etmiyor, neyi kastettiğini anlıyorum ama yanlış anlaşılmayı önlemek için bunu yazıyorum" dedi.

11 İL İÇİN 'LEVHA SINIRINDA, DEPREM ÜRETMEYE DEVAM EDECEK' UYARISI

Prof. Görür, 6 Şubat'ta depremin etkilediği 11 ilin levha sınırında bulunduğunu belirterek, "Arap, Anadolu ve Afrika levhaları. Bu sınır milyonlarca yıl boyunca levha sınırı olarak kalacak ve deprem üretmeye devam edecektir" şeklinde uyarıda bulundu.

Yetkililere seslenen Prof. Görür, "Eğer bu levha sınırına gerekli özeni göstermez ve özel bir planlama, inşaat tipi, tasarım, mimari, yapı malzemesi, mühendislik hizmeti, mikro bölgeleme ve zemin gibi ayrıntılar getirmezseniz, 6 Şubat'ta gördüğünüz felaketi gelecek nesillerimize ihraç etmiş oluruz" dedi.

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Naci Görür 11 Ili Uyardı: Deprem üretmeye Devam Edecek!
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