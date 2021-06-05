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Necati Okay, Daha Temiz Ve Güzel Bir Dulkadiroğlu İçin Çalışıyoruz

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay mesajında, Dünya Çevre Günü münasebetiyle Sıfır Atık projesinin önemini hatırlattı.

Necati Okay, Daha Temiz Ve Güzel Bir Dulkadiroğlu İçin Çalışıyoruz

Necati Okay, Daha Temiz Ve Güzel Bir Dulkadiroğlu İçin Çalışıyoruz

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Okay mesajında, Dünya Çevre Günü münasebetiyle Sıfır Atık projesinin önemini hatırlattı.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:26
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Daha temiz bir dünya ve daha güzel bir çevre için çalıştıklarını dile getiren Başkan Okay, bu çalışmaları büyük bir hassasiyetle sürdüreceklerini söyledi. Çevre konusunda Sıfır Atık projesinin büyük bir öneme sahip olduğunu dile getiren Başkan Okay, mesajında şunları söyledi: “Göreve geldiğimiz günden bu yana çevre konusunda çok hassas davrandık. İlçemizin daha temiz, daha yaşana bilir ve daha huzurlu olması adına çalışmayı sürdürüyoruz. Özellikle çevre konusunda çok hassas davranıyoruz. Gelecek nesillere daha güzel bir Dulkadiroğlu bırakma adına ne gerekiyorsa yapıyoruz. Aynı hassasiyeti gelecek nesillere aktarma adına da üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu kapsamda birçok eğitim programı, toplantı ve seminer düzenledik. Bu noktada lokomotifimiz Sıfır Atık oldu. Cumhurbaşkanımızın değerli eşi Sayın Emine Erdoğan önderliğinde başlatılan Sıfır Atık projesini çok önemli görüyoruz. Bu projeye destek veren ve katılan ilk belediyeler arasındayız. Şuanda ilçemizde icra edilen tüm çevre faaliyetleri bu proje ile eş zamanlı yürütülmektedir. Ben bu vesileyle tüm hemşerilerimin Dünya Çevre Günü’nü kutluyorum. Daha güzel bir Dulkadiroğlu için ortaya koyduğumuz çabaya onların da destek vermesini rica ediyorum. Hep birlikte ilçemizi daha güzel ve daha temiz yarınlara taşıyacağız.”

 

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